Η Ρόμα με... χρυσό σκόρερ τον Γούεσλεϊ «λύγισε» την Κόμο (1-0) και πλησίασε την πρωτοπόρο Ίντερ στο -3. Πέρασε αλλαγή στο ματς ο Δουβίκας, στον πάγκο ο Τσιμίκας.

Έκανε αυτό που έπρεπε η Ρόμα και χαμογέλασε ξανά. Μετά από δύο διαδοχικές ήττες στη Serie A, οι Τζαλορόσι βρήκαν «αντίδοτο» απέναντι στην Κόμο και τη νίκησαν (1-0) μέσα στο «Ολίμπικο» για να δηλώσουν και πάλι... παρουσία στην κούρσα του τίτλου, μειώνοντας την απόστασή τους από την κορυφή και την πρωτοπόρο Ίντερ στους τρεις βαθμούς. Έχασε έδαφος η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, που έμεινε εκτός εξάδας. Πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 37' ο Τάσος Δουβίκας για τους φιλοξενούμενους, ενώ για τους γηπεδούχους ο Κώστας Τσιμίκας βρισκόταν στην αποστολή, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Οι Τζαλορόσι μπήκαν καλά στο παιχνίδι και ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως πως η Κόμο δεν έδειχνε κι αυτή στοιχεία απειλής, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Η Ρόμα πάντως ήταν πιο επικίνδυνη και εν τέλει δικαιώθηκε για την ανωτερότητά της. Στο 61ο λεπτό, ο Σουλέ έστρωσε στον Γουέσλεϊ κι αυτός με εξαιρετικό μονοκόμματο σουτ κεφαλαιοποίησε μια επίσης εξαιρετική εμφάνιση και έκρινε το παιχνίδι υπέρ των Τζαλορόσι.