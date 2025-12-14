Η Γιουβέντους πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Μπολόνια (1-0), την προσπέρασε και έφτασε μια ανάσα από την πρώτη τετράδα της Serie A.

Τίμησε το βάρος του ονόματός της η Γιουβέντους και έκανε αυτό που έπρεπε στο «Ρενάτο Νταλ'άρα». Οι Μπιανκονέρι επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στην Μπολόνια και πήραν το σπουδαίο εξάποντο (1-0) με το οποίο και άφησαν τους Ροσομπλού πίσω τους στη βαθμολογία της Serie A και πλησίασαν την 4η Ρόμα στον έναν βαθμό, αναπτερώνοντας σημαντικά τις ελπίδες τους για Champions League και φυσικά βρίσκοντας «αντίδοτο» μετά την επώδυνη ήττα από τη Νάπολι την προηγούμενη εβδομάδα.

Καλύτερη η Γιούβε, είχε ακυρωθέν γκολ με τον Ντέιβιντ, αν και η Μπολόνια απάντησε με δοκάρι του Ζόρτεα. Τα πάντα ωστόσο κρίθηκαν ουσιαστικά σε ένα πεντάλεπτο στο δεύτρο μέρος. Ο Καμπάλ, σε μία από τις πρώτες του ενέργειες αφού πέρασε ως αλλαγή στο ματς, είπε «ευχαριστώ» στην ασίστ του Γιλντίζ και άνοιξε το σκορ για τους Μπιανκονέρι στο 64'. Λίγο μετά, στο 69', η αποβολή του Χέγκεμ άφησε με δέκα παίκτες την Μπολόνια και έκανε τα πράγματα πολύ δύσκολα για εκείνη. Η Γιουβέντους θα μπορούσε να έχει κλειδώσει νωρίτερα το τρίποντο, αλλά ακόμα κι έτσι διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφτασε άνετα σε αυτό.