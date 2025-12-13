Ίντερ: Το νέο λουκ του Τουράμ που θυμίζει... Φελαϊνί και Dr J
Αρκετές φορές οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών όσον αφορά την εμφάνισή τους, προκαλούν «πανικό» στα social media, και, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφορούν το κούρεμα.
Μια τέτοια (σσ αλλαγή) αποφάσισε να κάνει και ο άσος της Ίντερ, Μάρκους Τουράμ, τον οποίο τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει με... απλά, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, κουρέματα.
Ο Γάλλος στράικερ εμφανίστηκε με... αφάνα που θυμίζει Μαρουάν Φελαϊνί και Dr J, και προφανώς έγινε αντικείμενο σχολιασμού, όχι μόνο από τον κόσμο του ίντερνετ και τους συμπαίκτες του, αλλά και τα ιταλικά μέσα!
Marcus Thuram with a new look at #Inter’s Christmas party yesterday! 🇫🇷🎄 pic.twitter.com/XyJ5Shr9Tj— Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 12, 2025
