Ο στράικερ της Ίντερ άλλαξε τελείως την εμφάνισή του όσον αφορά το... κούρεμα, και έγινε viral στα social media.

Αρκετές φορές οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών όσον αφορά την εμφάνισή τους, προκαλούν «πανικό» στα social media, και, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφορούν το κούρεμα.

Μια τέτοια (σσ αλλαγή) αποφάσισε να κάνει και ο άσος της Ίντερ, Μάρκους Τουράμ, τον οποίο τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει με... απλά, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, κουρέματα.

Ο Γάλλος στράικερ εμφανίστηκε με... αφάνα που θυμίζει Μαρουάν Φελαϊνί και Dr J, και προφανώς έγινε αντικείμενο σχολιασμού, όχι μόνο από τον κόσμο του ίντερνετ και τους συμπαίκτες του, αλλά και τα ιταλικά μέσα!