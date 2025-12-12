Ο Τζέιμι Βάρντι έγινε ο πρώτος Άγγλος «παίκτης του μήνα» στη Serie A, χάρη στις εμφανίσεις του με την Κρεμονέζε.

Ο Τζέιμι Βάρντι συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά αυτή τη φορά μακριά από την Αγγλία. Ο 38χρονος επιθετικός κατάφερε να γίνει ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε «παίκτης του μήνα» στη Serie A, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κρεμονέζε τον Νοέμβριο.

Από το καλοκαίρι, ο Βάρντι έχει μετακομίσει στη Λομβαρδία, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κρεμονέζε. Η προσαρμογή του ήταν άμεση, αφου σε δέκα συμμετοχές έχει ήδη σκοράρει τέσσερις φορές, με αποκορύφωμα το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε απέναντι στη Γιουβέντους.

Κι αν κάποιος αναρωτιέται για την καριέρα του, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 200 γκολ σε 500 παιχνίδια με τη Λέστερ, τίτλος πρωταθλητή Αγγλίας το 2016, πρώτος σκόρερ στην Premier League το 2019-20 και νικητής του Κυπέλλου Αγγλίας το 2021. Όλα αυτά χωρίς να ξεχάσουμε τις 26 συμμετοχές και τα επτά γκολ με την εθνική Αγγλίας.