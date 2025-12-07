Η Νάπολι με τον «καυτό» Ράσμους Χόιλουντ στα καλύτερά του πήρε το ντέρμπι με την Γιουβέντους, επικρατώντας 2-1, και ανέβηκε ξανά μόνη στην κορυφή της Serie A.

Στην κορυφή της Serie A αναρριχήθηκε και πάλι η Νάπολι που κυριάρχησε και επικράτησε 2-1 της Γιουβέντους στο ντέρμπι «μίσους»! Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε ο Ράσμους Χόιλουντ που με δύο δικά του τέρματα έκρινε την αναμέτρηση, έχοντας απάντηση στην ισοφάριση του Γιλντίζ. Οι Παρτενοπέι έφτασαν τους 31 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Ίντερ και... περιμένουν την αυριανή αναμέτρηση της Μίλαν με την Τορίνο (8/12, 21:45). Έμεινε εκτός ευρωπαϊκών θέσεων η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, στην επιστροφή του στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» μετά το πρωτάθλημα του 2023.

Οι παίκτες του Αντόνιο Κόντε κυριάρχησαν απόλυτα στο α' μέρος, κατά το οποίο η εστία του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απειλήθηκε ελάχιστα. Η Νάπολι έβγαλε ενέργεια, επέβαλλε τον ρυθμό της και πήγε στο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα. Μόλις στο 7', ο Νέρες απέφυγε από τα δεξιά τον Κουπμάινερς, έκανε το γύρισμα στην περιοχή κι ο Χόιλουντ με μία επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 26', ο Ντι Γκρεγκόριο με μία φοβερή απόκρουση στην γυριστή κεφαλιά του Ντι Λορέντσο κράτησε όρθια την Γιουβέντους που είχε την στιγμή της λίγο αργότερα με τον Κέλι.

Η εικόνα άλλαξε στο β' μέρος. Οι Παρτενοπέι έδειξαν σημάδια κούρασης μετά τον έντονο ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου και η Γιουβέντους βρήκε τους χώρους που έψαχνε. Τιμωρώντας παράλληλα τις χαμένες ευκαιρίες των Χόιλουντ και ΜακΤόμινεϊ. Στο 59', η Γιουβέντους ξεδιπλώθηκε ωραία στην αντεπίθεση και ο Γιλντίζ με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο, η Νάπολι ανέβασε ξανά την απόδοσή της και είχε τον τελευταίο λόγο με τον Χόιλουντ που με κεφαλιά από κοντά, μετά το... δώρο του ΜακΚένι, διαμόρφωσε το 2-1.

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεκέμα, Ραχμάνι, Μποντζόρνο, Ντι Λορέντσο, Έλμας, ΜακΤόμινεϊ, Ολιβέρα (70' Σπινατσόλα), Νέρες (79' Πολιτάνο), Λανγκ (87' Βεργκάρα), Χόιλουντ

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κουπμάινερς, Καμπιάσο (71' Κόστιτς), ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (82' Ζεγκρόβα), Καμπάλ (46' Ντέιβιντ), Κονσεϊσάο (76' Μιρέτι), Γιλντίζ (76' Οπέντα)

Μοιράστηκαν τον βαθμό Μπολόνια και Λάτσιο

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση της Λάτσιο με την Μπολόνια στη Ρώμη, εκεί όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Αποτέλεσμα με το οποίο οι Ροσομπλού έμειναν στην 5η θέση με 25 βαθμούς, ενώ οι Αετοί στην 10η με 19. Η Λάτσιο πήρε το προβάδισμα στο 38' με τον Ίσακσεν, αλλά η απάντηση της Μπολόνια ήταν άμεση και ήρθε δύο λεπτά με το «ριμπάουντ» του Όντγκααρντ. Στο β' μέρος, η Λάτσιο είχε τις ευκαιρίες χωρίς όμως να παραβιάσει ξανά την αντίπαλη εστία, ενώ τελείωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Γκιλά στο 79'. Στον πάγκο των Ροσομπλού ο Μπάμπης Λυκογιάννης που δεν αγωνίστηκε.