Κάλιαρι - Ρόμα 1-0: Έχασε ξανά έδαφος για τη μάχη της κορυφής
Τα πρώτα σημάδια εκτροχιασμού αρχίζουν να γίνονται εμφανή στη Ρόμα που γνώρισε back-to-back ήττες στη Serie A κι αρχίζει να χάνει έδαφος στη μάχη της κορυφής. Αφού έχασαν το μεγάλο ματς απέναντι στη Νάπολι, οι Ρωμαίοι ηττήθηκαν και από την Κάλιαρι με 1-0 και ξέμειναν στην τέταρτη θέση και στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Με τον Κώστα Τσιμίκα στην ενδεκάδα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Τσελίκ στο 52΄και στο 83΄πλήρωσαν το αριθμητικό μειονέκτημα, όταν ο Γκαετάνο βρήκε δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 1-0.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Ρόμα να γνωρίζει την τρίτη της ήττα στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές που την έχουν περιορίσει στην τέταρτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με συγκομιδή 27 βαθμών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.