Δεύτερη σερί ήττα υπέστη η Ρόμα, η οποία με τον Κώστα Τσιμίκα στην ενδεκάδα ηττήθηκε με 1-0 από την Κάλιαρι κι έμεινε στο -3 από την κορυφή της Serie A.

Τα πρώτα σημάδια εκτροχιασμού αρχίζουν να γίνονται εμφανή στη Ρόμα που γνώρισε back-to-back ήττες στη Serie A κι αρχίζει να χάνει έδαφος στη μάχη της κορυφής. Αφού έχασαν το μεγάλο ματς απέναντι στη Νάπολι, οι Ρωμαίοι ηττήθηκαν και από την Κάλιαρι με 1-0 και ξέμειναν στην τέταρτη θέση και στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Με τον Κώστα Τσιμίκα στην ενδεκάδα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Τσελίκ στο 52΄και στο 83΄πλήρωσαν το αριθμητικό μειονέκτημα, όταν ο Γκαετάνο βρήκε δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 1-0.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Ρόμα να γνωρίζει την τρίτη της ήττα στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές που την έχουν περιορίσει στην τέταρτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με συγκομιδή 27 βαθμών.