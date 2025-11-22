Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η Γουλβς θα σκεφτεί το να διεκδικήσει εκ νέου τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος είναι κοντά στο να αποχωρήσει από τη Λάτσιο.

Η Λάτσιο εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Χρήστο Μανδά τον Ιανουάριο, με το ποσό που ζητά να κυμαίνεται πλέον περίπου στα 12-15 εκατ. ευρώ. Το περασμένο καλοκαίρι, οι Λατσιάλι απαιτούσαν έως και 22 εκατ. ευρώ, όμως η ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών τους έχει ρίξει αισθητά την τιμή του Έλληνα γκολκίπερ.

Παρότι ο Μανδάς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο του να αποχωρήσει, αφού δεν έχει αγωνιστεί όσο θα ήθελε στη Serie A τη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, η Γουλβς, που είχε δείξει ενδιαφέρον για τον 24χρονο και το καλοκαίρι, δεν αποκλείεται να επανέλθει με νέα πρόταση.

Όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta, η Λάτσιο δεν πρόκειται να συζητήσει καν το δανεισμό του παίκτη. Ζητά αποκλειστικά πώληση αντί 12-15 εκατ. ευρώ και θα ανάψει το «πράσινο φως» μόνο εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.