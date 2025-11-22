Μανδάς: Η Γουλβς σκέφτεται να επανέλθει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο
Η Λάτσιο εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Χρήστο Μανδά τον Ιανουάριο, με το ποσό που ζητά να κυμαίνεται πλέον περίπου στα 12-15 εκατ. ευρώ. Το περασμένο καλοκαίρι, οι Λατσιάλι απαιτούσαν έως και 22 εκατ. ευρώ, όμως η ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών τους έχει ρίξει αισθητά την τιμή του Έλληνα γκολκίπερ.
Παρότι ο Μανδάς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο του να αποχωρήσει, αφού δεν έχει αγωνιστεί όσο θα ήθελε στη Serie A τη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, η Γουλβς, που είχε δείξει ενδιαφέρον για τον 24χρονο και το καλοκαίρι, δεν αποκλείεται να επανέλθει με νέα πρόταση.
Όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta, η Λάτσιο δεν πρόκειται να συζητήσει καν το δανεισμό του παίκτη. Ζητά αποκλειστικά πώληση αντί 12-15 εκατ. ευρώ και θα ανάψει το «πράσινο φως» μόνο εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.
🚨 Exclusive: Christos Mandas can leave Lazio in January for £10m-£12m.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 22, 2025
Wolves assessing whether to revive summer interest. Valencia and Galatasaray also considered Mandas in the last window but £22m asking price stopped bids.🇬🇷 https://t.co/htcMs6KQng
