Άσχημα νέα για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς με την Κάλιαρι και θα μείνει εκτός αρκετές εβδομάδες.

Η Γιουβέντους επικράτησε 2-1 της Κάλιαρι, έμεινε κοντά στις ομάδες της κορυφής όμως τα χαμόγελα «πάγωσαν» με τον σοβαρό τραυματισμό του Βλάχοβιτς. Ο Σέρβος διεθνής φορ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και εκεί διαπιστώθηκε πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που σημαίνει πως ο παίκτης θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης. «Οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια σοβαρού βαθμού ρήξη στη μυοτενόντια συμβολή του μακριού αριστερού προσαγωγού», ανακοίνωσε η «Βέκια Σινιόρα».

Όπως αναφέρουν και τα ιταλικά ΜΜΕ, θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για να καθοριστεί καλύτερα ο χρόνος ανάρρωσής του, αλλά είναι απίθανο να είναι λιγότερο από τρεις μήνες. Όσο για το ποιοι θα καλύψουν το κενό του, βάρος θα πέσει στα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού Οπέντα και Ντέιβιντ, αν και αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ στα πλάνα του Ιταλού είναι και ο Γιλντίζ.