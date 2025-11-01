Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα βραχυκύκλωσε πλήρως τη Νάπολι στο «Μαραντόνα», την υποχρέωσε σε απώλεια κι έδωσε στη Ρόμα την ευκαιρία να στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή της Serie A. Πρώτη ήττα στη σεζόν για την Αταλάντα.

Επιστροφή στις γκέλες για τη Νάπολι που κινδυνεύει να κατρακυλήσει από την κορυφή της Serie A. Οι Παρτενοπέι τα βρήκαν πολύ σκούρα απέναντι στην Κόμο μέσα στο «Μαραντόνα» και υποχρεώθηκαν σε απώλεια βαθμών που ενδέχεται να αποβεί μοιραία. Άλλωστε, αν η Ρόμα μπορέσει να «λυγίσει» τη Μίλαν την Κυριακή (02/11) θα ανέβει στην 1η θέση του πρωταθλήματος. Στην 5η θέση συνεχίζει η εξαιρετική ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, που στο 82ο λεπτό πέρασε στο παιχνίδι τον Τάσο Δουβίκα.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έφτασαν πιο κοντά στη νίκη. Πέρα από το ότι βραχυκύκλωσαν πλήρως την Πρωταθλήτρια, στο 26΄ είχαν χαμένο πέναλτι με τον Μοράτα και θα μπορούσαν να έχουν πάρει μέχρι και το τρίποντο.

Νωρίτερα, η Αταλάντα είδε το σερί των ισοπαλιών της να σπάει. Όχι όμως με τον τρόπο που θα ήθελε, αλλά με ήττα, την πρώτη της στη σεζόν. Οι Μπεργκαμάσκι γονάτισαν προ της Ουντινέζε και έμειναν στην 11η θέση και το -2 από την εξάδα. Οι Φριουλάνι, χάρη στο γκολ του Τζανιόλο στο 40ο λεπτό, υπέταξαν την Ντέα με 1-0 και ανέβηκαν στην 8η θέση.