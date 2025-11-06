Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Τζένοα υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 με οψιόν ενός επιπλέον έτους.

Νέο προπονητικό «σπίτι» βρήκε ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι, καθώς ο 42χρονος τεχνικός ανέλαβε και επίσημα τις... τύχες της Τζένοα. Οι Ροσομπλού μερικές ημέρες πριν τερμάτισαν την συνεργασία τους με τον Πατρίκ Βιεϊρά λόγω του αρνητικού ξεκινήματος τη φετινή σεζόν.

Ο «εκλεκτός» βρέθηκε στο πρόσωπο του Ντε Ρόσι, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της Ρόμα και την αποχώρησή του από τον σύλλογο τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε μείνει ελεύθερος. Θυμίζουμε ότι ο Ντε Ρόσι είχε συνδεθεί πριν από κάποιο διάστημα και με τον Παναθηναϊκό, όπως είχε κάτι γνωστό ιταλικό δημοσίευμα.

Πλέον καλείται να βρει λύσεις για την Τζένοα, η οποία μετά από δέκα αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει μόλις έξι βαθμούς στη Serie A και κινδυνεύει και με υποβιβασμό. Πριν από τη Ρόμα, είχε περάσει και από τον πάγκο της Σπαλ όπου έμεινε μόλις για 17 αγώνες. Το συμβόλαιό του με την Τζένοα έχει ισχύ μέχρι τον προσεχή Ιούνιο με οψιόν ενός ακόμη έτους.