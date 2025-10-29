Ανάσα για Γιουβέντους, νίκη με Δουβίκα η Κόμο!

Η Γιουβέντους έβαλε... φρένο στην κατηφόρα, εβγαλε αντίδραση μετά την απόλυση του Τούντορ και επικράτησε 3-1 της Ουντινέζε. Νίκη με ηγέτη τον Δουβίκα η Κόμο. Κορυφή η Ρόμα.

Η Γιουβέντους πήρε βαθμολογική ανάσα, επικράτησε 3-1 της Ουντινέζε εντός έδρας και βρέθηκε στο -6 από την κορυφή της Serie A. H απόλυση του Τούντορ έφερε... αντίδραση και η «Μεγάλη Κυρία» έβαλε τέλος στο άσχημο σερί των οκτώ αγώνων (εντός κι εκτός συνόρων) χωρίς νίκη. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 5ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Βλάχοβιτς. Η Γιούβε πίεσε για ένα δεύτερο γκολ, ωστόσο στις καθυστερήσεις του α' μέρους η Ουντινέζε κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με τον Τζανιόλο. Καλύτερη στην επανάληψη η Γιουβέντους, πίεσε και στο 67ο λεπτό ο Γκάτι από ασίστ του Καμπιάσο πέτυχε το 2-1. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Γιλντίζ διαμόρφωσε το 3-1.

Τετράδα με Δουβίκα η Κόμο

Με μπροστάρη τον Δουβίκα, η Κόμο επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Βερόνα και πάτησε τετράδα, αφού βρέθηκε στο -5 από την κορυφή. Ο Δουβίκας άνοιξε το σκορ για την Κόμο στο 9ο λεπτό, με τον Έλληνα φορ να δέχεται τη σέντρα από τον Βάλε και με κεφαλιά να πετυχαίνει το 1-0. Ωστόσο, πριν το τέλος του α' ημιχρόνου η Βερόνα βρήκε την ισοφάριση με τον Σερντάρ. Στο 62' ο Πος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κόμο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Βοϊβόντα διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Κορυφή η Ρόμα

Η Ρόμα με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι βγάζει εξαιρετικό πρόσωπο και αποτυπώνεται και στα γήπεδα της Serie A. Μπορεί οι Τζαλορόσι να βρήκαν σθεναρή αντίσταση από την Πάρμα, όμως κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο, έβδομο στις εννέα πρώτες αγωνιστικές, καθώς επικράτησαν με 2-1. Ο Ερμόσο άνοιξε το σκορ στο 63′ και ο Ντόβμπικ εκείνος που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 81′. Ο Τσιρκάτι μείωσε σε 2-1 στο 86′, με την Πάρμα να πιέζει, αλλά να μην καταφέρνει κάτι περισσότερο. Δεν αγωνίστηκε ο Τσιμίκας.