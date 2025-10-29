Δύσκολες στιγμές για τον Τζοσέπ Μαρτίνεθ που παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 2 έως 7 χρόνια.

Πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ έχει γίνει ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ της Ίντερ καθώς παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, γύρω στις 9:30, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στην πόλη Κόμο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του ακαριαία, παρά τις προσπάθειες των διασωστών ενώ ο Μαρτίνεθ βγήκε από το αυτοκίνητο σώος, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, φαίνεται πως ο άνδρας ίσως αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και άλλαξε πορεία, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και γι' αυτόν τον λόγο να βρέθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο του Ισπανού τερματοφύλακα. Ο 27χρονος σταμάτησε αμέσως για να τον βοηθήσει και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, φανερά συγκλονισμένος από το περιστατικό.

Όπως αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα, ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ ερευνάται για πιθανή ανθρωποκτονία από αμέλεια σε τροχαίο. Η υπόθεση εμπίπτει στο άρθρο 589 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης από δύο έως επτά χρόνια, εφόσον αποδειχθεί ότι υπέπεσε σε κάποια παράβαση αλλά σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχε ευθύνη, τότε αναμένεται να το αποφύγει.

Επιπλέον, κατά το αρχικό στάδιο της αστυνομικής έρευνας, ο Ισπανός υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να αξιολογηθεί η ικανότητά του στην οδήγηση. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημά του. Η σορός 81χρονου παραδόθηκε στην Εισαγγελία του Κόμο, η οποία διέταξε νεκροψία και κατάσχεσε τα δύο οχήματα που εμπλέκονται στο περιστατικό.