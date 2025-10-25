Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης από τα σημαντικότερα ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σήμερα (25/10).

Πλούσια είναι και σήμερα (25/10) η δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αρκετά παιχνίδια να έχουν το ενδιαφέρον τους.

Βέβαια, τα βλέμματα στρέφονται δικαίως προς Ιταλία μεριά, καθώς έχουμε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής για την Serie A, με την πρωταθλήτρια Νάπολι να υποδέχεται στις 19:00 στο «Μαραντόνα» την Ίντερ (Cosmote Sport 3).

Λίγο αργότερα (19:30), η Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα θα επισκεφθεί το «Όλντ Τράφορντ» για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Premier League), ενώ στις 22:00 η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ παίζει στην έδρα της Μπρέντφορντ (Novasports Premier League).

Στις 18:00 η Παρί Σεν Ζερμέν παίζει Live από το Gazzetta στην έδρα της Μπρεστ, ενώ στις 22:00 υπάρχει και το Βαλένθια - Βιγιαρεάλ (Novasports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας