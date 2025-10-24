Η Μίλαν τα... χρειάστηκε απέναντι στην σκληροτράχηλη Πίζα σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90+3' χάρη στο μακρινό σουτ του Ατεκάμε, με το τελικό 2-2 να δίνει στους Ροσονέρι «αέρα» μόλις δύο βαθμών από τους διώκτες τους.

Η Μίλαν «φλέρταρε» με μία αναπάντεχη ήττα-σοκ απέναντι στην Πίζα της 18ης θέσης, και μάλιστα μέσα στο Μιλάνο, όμως ο Ατεκάμε ήταν αυτός που έσωσε την παρτίδα για την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ωστόσο το 2-2 δεν μπορεί παρά να θεωρείται γκέλα. Οι Ροσονέρι παρέμειναν μεν πρώτοι, αλλά έχασαν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά από τους διώκτες τους είναι πλέον στο +2 από Ίντερ και Νάπολι που αναμετρώνται το Σάββατο (25/10) για την κορυφή της Serie A!

Ελάχιστες συγκινήσεις είχε να προσφέρει το πρώτο 45λεπτο, κατά το οποίο οι Ροσονέρι ήταν κυρίαρχοι χωρίς να αφήσουν την αντίπαλό τους να απειλήσει. Πήραν μάλιστα κεφάλι στο σκορ από νωρίς, όταν στο 7' ο Λεάο σούταρε από πλάγια θέση από το ύψος της περιοχής με την μπάλα να περνάει από πολλά... πόδια και να καταλήγει στα δίχτυα του Σέμπερ. Ο οποίος πάντως στο 40' αποσόβησε από το 2-0 μπλοκάροντας την προσπάθεια του Φοφανά.

H γενναία Πίζα δεν παράτησε το ματς και εμφανίστηκε ορεξάτη στο δεύτερο μέρος. Η Μίλαν της έδινε χώρο και το πλήρωσε στο 60' όταν ο Ντε Βίντερ έκανε χέρι και έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν. Όπως και έγινε, με τον Κουαρδάδο να ευστοχεί. Η Μίλαν «ξύπνησε» και αντέδρασε αμέσως. Στο 64' ο Λεάο σημάδεψε από κοντά το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 70' ο Σέμπερ απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Σαλεμάκερς. Παρά την πίεση των Ροσονέρι, αυτή που χαμογέλασε ήταν η Πίζα που έφυγε στην κόντρα στο 86' με τον Ενζολά να ανατρέπει το ματς. Τον τελευταίο λόγο είχε ο Ατεκάμε που διόρθωσε το λάθος του νωρίτερα, σούταρε από μακριά και με τη βοήθεια του δοκαριού νίκησε τον Σέμπερ για το τελικό 2-2. Στο 90+9' ο Σαλεμάκερς έχασε μοναδική ευκαιρία για να πετύχει την δεύτερη ανατροπή στο ματς, αλλά σημάδεψε άουτ!