Τότι: «Το 2016 ο Σπαλέτι ήρθε για να με διώξει από τη Ρόμα, έχοντας και την υποστήριξη του συλλόγου»

Ο θρυλικός καπιτάνο της Ρόμα, μίλησε σε εκπομπή του άλλοτε συμπαίκτη του, Λούκα Τόνι, αναφερόμενος τόσο στον Λουτσιάνο Σπαλέτι όσο και σε διάφορα περιστατικά της καριέρας του.

Συνέντευξη στην εκπομπή Prime Sport, όπου παρουσιαστής είναι ο σπουδαίος Ιταλός -πρώην- γκολτζής, Λούκα Τόνι, παραχώρησε ο Φραντσέσκο Τότι. Ο αιώνιος Καπιτάνο της Ρόμα για ακόμη μια φορά δεν «μάσησε» τα λόγια του, αποκαλύπτοντας αρκετά περιστατικά, αναφορικά τόσο με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, όσο και γενικότερα από την πορεία του στα γήπεδα.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην πρόταση της Μίλαν, η οποία προσέφερε αρκετά χρήματα στην οικογένειά του όταν ήταν 12 ετών, όμως η μητέρα του ήθελε να τον κρατήσει στη Ρώμη, και αυτή η κίνηση δεν έγινε ποτέ. Πέραν της πρότασης που είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τότι αποκάλυψε πως δέχθηκε τεράστια προσφορά και από το MLS, όμως αρνήθηκε.

Έπειτα, αναφέρθηκε στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον οποίο όπως είναι γνωστό, είχαν κάκιστη σχέση, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και προς την τότε διοίκηση των «Τζαλορόσι».

«Ο Σπαλέτι ήρθε στη Ρόμα το 2016 για να με κάνει να αποχωρήσω, με την υποστήριξη του συλλόγου. Υπήρχαν πάντα προβλήματα μαζί του. Απέναντι μου, ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον Σπαλέτι που ήταν το 2005. Μπορεί να νομίζει ότι τον έδιωξα παίρνοντας τον Ρανιέρι στη θέση του, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια: η διοίκηση τηλεφώνησε σε εμένα και σε άλλους παίκτες για να μας ρωτήσει ποιον θέλαμε μεταξύ του Μαντσίνι, του Ρανιέρι και άλλων.

Όταν αποσύρθηκα, ήταν ο σύλλογος που μου είπε ότι έπρεπε να σταματήσω: μια μέρα ήρθαν στο σπίτι μου για να μου πουν ότι θα έπαιζα στο τελευταίο ντέρμπι. Δεν είμαι ηλίθιος. Ήξερα ότι θα έπρεπε να σταματήσω αργά ή γρήγορα, αλλά εξακολουθούσα να νιώθω καλά με τα πόδια και το κεφάλι μου. Ίσως σε εκείνη την περίπτωση, η Ρόμα με απογοήτευσε περισσότερο από τον Σπαλέτι. Νομίζω ότι ήμουν ενοχλητικός. Είπα ότι θα έπαιζα έστω και δωρεάν. Θα έδινα τα πάντα για τη Ρόμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Francesco #Totti a Prime: “Luciano #Spalletti tornò alla #Roma nel 2016 per farmi smettere, ma a deludermi fu soprattutto la società. Nel 2004 mancava solo la firma per la mia cessione al #RealMadrid. Mi pento dello sputo a #Poulsen. #Balotelli era forte ma arrogante…” pic.twitter.com/yQgOHwngMM — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 16, 2025

Τέλος, μίλησε και για το πως αντιμετώπισε την απόσυρσή του, λέγοντας ότι έκλαιγε τρεις μήνες μετά το τελευταίο του παιχνίδι.

«Για τρεις εβδομάδες, έκλαιγα κάθε μέρα. Φοβόμουν, ένιωθα μια ατμόσφαιρα φόβου, ένιωθα ψυχρότητα απέναντι σε όλους. Ξαναδιάβασα την αποχαιρετιστήρια επιστολή μου στο μπάνιο και έκλαιγα, σκεπτόμενος πώς πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια. Ήμουν πεπεισμένος ότι θα έπαιζα έναν αποχαιρετιστήριο αγώνα, αλλά μετά τα συναισθήματα εκείνης της ημέρας στο Ολίμπικο, συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει άλλος αποχαιρετισμός στο ποδόσφαιρο και στη Ρόμα. Για μένα, εκείνη η μέρα ήταν σαν χωρισμός μεταξύ μητέρας και γιου».