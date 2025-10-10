Δουβίκας: «Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα η Serie A, ο Φάμπρεγκας είναι ο προπονητής που πάντα θα ονειρευόμουν να έχω»

Συνέντευξη στο κανάλι της Serie A παραχώρησε ο Τάσος Δουβίκας, που αναφέρθηκε τόσο στον Σεσκ Φάμπρεγκας, όσο και στους στόχους της σεζόν για τον ίδιο και την Κόμο.

Ο Τάσος Δουβίκας ολοένα και κερδίζει περισσότερη εμπιστοσύνη από τον Σεσκ Φάμπρεγκας, πατώντας πια για τα καλά στα πόδια του στη Serie A και την Κόμο. Ο Έλληνας σέντερ φορ παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι της ιταλικής λίγκας και δήλωσε πολύ χαρούμενος στην Ιταλία, ενώ έπλεξε και το εγκώμιο του Ισπανού προπονητή του, τονίζοντας πόσο τον βοηθά η δουλειά μαζί του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δουβίκας:

«Το Κόμο είναι υπέροχο. Περνάμε φανταστικά. Η κοπέλα μου είναι εδώ μαζί μου και έχουμε εξερευνήσει και άλλες περιοχές, αλλά το Κόμο είναι το πιο όμορφο μέρος στην Ιταλία. Η Ιταλία έχει πολλά κοινά με τα ελληνικά νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει μια οικογενειακή ατμόσφαιρα εδώ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην προπόνηση κάθε πρωί. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνεις»

«Έχουμε πολύ καλή ατμόσφαιρα στην προπόνηση και παίζουμε ο ένας για τον άλλον στους αγώνες. Αυτό είναι κάτι που θα μας κάνει καλύτερους»

«Έχω πολύ καλή σχέση με τον Φάμπρεγας. Είναι ο προπονητής που πάντα θα ονειρευόμουν να έχω, γιατί μας προσφέρει πολλά, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Με βοηθάει να βελτιώνομαι. Έχουμε το ίδιο σκεπτικό σε σχέση με τη δουλειά που απαιτείται για να πετύχεις κάτι. Είμαι πολύ φιλόδοξος και μου αρέσει πολύ ως προπονητής»

«Πιστεύω ότι η Serie A είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα γιατί είναι πολύ τακτικό. Πρέπει να είσαι 100% έτοιμος για κάθε αγώνα. Είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες είναι σε υψηλό επίπεδο. Πολλές διεκδικούν τον τίτλο ή μια θέση στην Ευρώπη. Κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες θα δυσκολευτούν να το κατακτήσουν. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και χρειάζεται να ξεχωρίσεις»

«Σίγουρα το περίμενα να συμβεί. Ψυχολογικά ήμουν έτοιμος. Μπήκα ως αλλαγή και πέτυχα το γκολ. Έτσι καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία»

«Νομίζω πως το γκολ απέναντι στη Λάτσιο φέτος είναι το αγαπημένο μου. Ένα γκολ που έδειξε όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού μου, τρέξιμο με τη μπάλα από βαθιά»

«Δεν έχω αναμνήσεις να τον βλέπω να παίζει, αλλά έχω δει τόσα πολλά βίντεο που είναι σαν να τον έχω δει. Ο Ρονάλντο το Φαινόμενο είναι το είδωλό μου από παιδί και προσπαθώ συνέχεια να μαθαίνω από αυτόν»

«Για μένα οι στόχοι της ομάδας είναι το πιο σημαντικό. Θα ήθελα πολύ να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει ως ομάδα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία»

«Σε ατομικό επίπεδο, θέλω να δίνω το 100% κάθε μέρα. Δεν αγχώνομαι πολύ και έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αν είμαστε όσο καλοί πιστεύουμε, τότε σίγουρα θα είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε μία θέση στην Ευρώπη».