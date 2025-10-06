Ο Λουκάκου μίλησε για ένα «θερμό επεισόδιο» με έναν άλλον πατέρα, στη διάρκεια ενός παιδικού ποδοσφαιρικού αγώνα του γιου του στο Βέλγιο.

Ο Ρομέλου Λουκάκου μίλησε ανοιχτά για ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγους μήνες και τον έκανε άθελά του viral. Ο Βέλγος επιθετικός της Νάπολι αποκάλυψε πως ήρθε σε μία έντονη αντιπαράθεση με έναν γονιό κατά τη διάρκεια αγώνα του γιου του, γεγονός που ανάγκασε ακόμα και τους ανθρώπους της ασφάλειας να επέμβουν!

Ο Λουκάκου βρέθηκε εκεί για να δει τον μεγαλύτερο γιο του, που αγωνίζεται στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, όμως αυτό δεν πήγε όσο καλά περίμενε.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όλα ξεκίνησαν όταν ένας θαυμαστής του τού ζητούσε επίμονα και... αγενώς φωτογραφία, την ώρα που ο Λουκάκου είχει συζήτηση με έναν παλιό του φίλο. Ο Βέλγος σταρ προσπάθησε να του εξηγήσει ευγενικά ότι θα φωτογραφηθεί αργότερα, αλλά η ειρωνική απάντηση του άλλου γονιού τον εξόργισε.

«Αν δεν ήθελες φωτογραφίες, να είχες μείνει σπίτι σου», φαίνεται να του είπε χαρακτηριστικά κάτι που έκανε τον 32χρονο στράικερ έξαλλο. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, παραλίγο μάλιστα να χειροδικήσει, αλλά τον συγκράτησε ένας άλλος πατέρας και τα άτομα της ασφάλειας.

Ο ίδιος αργότερα αυτοσαρκάστηκε, λέγοντας πως στάθηκε τυχερός που δεν υπήρχαν κάμερες εκεί, αν και τελικά κυκλοφόρησε βίντεο του περιστατικού αυτού.