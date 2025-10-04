Με βασικό τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο απέσπασε την ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Αταλάντα και έδωσε συνέχεια στην πολύ καλή της πορεία, μένοντας αήττητη για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στη Serie A.

Ατίθαση νεοφώτιστη η Κόμο, τα πηγαίνει εξαιρετικά στην επιστροφή της στη Serie A. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας έδωσε φανέλα βασικού στον Τάσο Δουβίκα (αγωνίστηκε για 45 λεπτά) και είδε την ομάδα του να βάζει δύσκολα στην Αταλάντα και να παίρνει έναν πολύ σημαντικό βαθμό μακριά από το «σπίτι» της. Έτσι, έμεινε για τέταρτο σερί ματς αήττητη και σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, στο -1 από την αντίπαλό τους.

Οι Μπεργκαμάσκι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς και άνοιξαν το σκορ με ωραία προσπάθεια του Λούκα Σάμαρτζιτς μόλις στο 6ο λεπτό. Η απάντηση της Κόμο πάντως ήταν πολύ γρήγορη, αφού έβγαλε αντίδραση και βρήκε την ισοφάριση με τον Περόνε στο 19'. Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο και παρά τις ευκαιρίες τους καμία από τις δύο ομάδες δεν έφτασε στο γκολ της νίκης και εν τέλει συμβιβάστηκαν με την ισοπαλία.