Η Ίντερ κατέγραψε τα πρώτα της κέρδη έπειτα από 15 χρόνια, στο τέλος της σεζόν 2024-25, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λομβαρδίας.

Είναι πλέον επίσημο. Η Ίντερ ανακοίνωσε τα πρώτα κέρδη έπειτα από 15 χρόνια. «Νέα αύξηση του κύκλου εργασιών και πρώτα κέρδη έπειτα από 15 χρόνια: είναι η απόδειξη μιας ισχυρής οικονομικής πειθαρχίας», ανέφερε η ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Κατά τη χρήση 2024-25, που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2025, οι Νερατζούρι σημείωσαν κύκλο εργασιών 567 εκατ. ευρώ, «το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί ποτέ στη Serie A», σύμφωνα με τον σύλλογο. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 35,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 70 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν η Ίντερ είχε καταγράψει ζημιές ύψους 35,7 εκατ. ευρώ το 2023-24.

«Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην αύξηση των εσόδων από τις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και στη συμμετοχή στην πρώτη έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων», τονίζεται. Θυμίζουμε, πως η ομάδα άλλαξε ιδιοκτήτη τον Μάιο 2024, με την ανάληψη ελέγχου να γίνεται από το αμερικανικό fund Oaktree. Η Ίντερ ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες της «έχουν εγκρίνει επενδύσεις στις υποδομές του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου περίπου 100 εκατ. ευρώ για τα προπονητικά κέντρα».