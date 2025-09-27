Μετά την ισοπαλία με τη Βερόνα εκτός έδρας, η Γιουβέντους έμεινε στο 1-1 και με την Αταλάντα στο Τορίνο.

Επειτα την γκέλα με τη Βερόνα εκτός έδρας, η Γιουβέντους έμεινε στο 1-1 και με την Αταλάντα, εντός έδρας αυτή τη φορά. Οι Μπιανκονέρι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και είχαν δοκάρι μόλις στο 2′ σε κεφαλιά του Καλούλου. Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ ήταν καλύτερη, πίεζε στο πρώτο 20λεπτο και προσπάθησε να γίνει απειλητική, χωρίς πάντως να βρει δίχτυα. Η Αταλάντα κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή της και πριν το τέλος του πρώτου μέρους ήρθε το γκολ. Στις καθυστερήσεις οι Μπεργκαμάσκι κατάφεραν να ανοίξουν το γκολ, όταν ο Αναχόρ μοίρασε στον Σουλεμάνα και αυτός με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0.

Στο 52′ ο Κρστόβιτς πλησίασε στο γκολ, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Γιούβε, αλλά έχασε μοναδική ευκαιρία. Η Γιουβέντους απάντησε στο 78′, όταν από λάθος του Κοσουνού, ο Καμπάλ από κοντά διαμόρφωσε το 1-1. Στο 80′, η Αταλάντα έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντε Ρουν, όμως η Γιουβέντους δεν το εκμεταλλεύτηκε.