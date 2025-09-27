Μποβέ: «Πέρασα κρίση ταυτότητας, πλέον βλέπω μόνο ματς των Φιορεντίνα και Ρόμα, τα υπόλοιπα με ενοχλούν»

Ο Εντοάρντο Μποβέ μίλησε στην Corriere dello Sport για την πρόθεσή του να επιστρέψει στα γήπεδα και για την πιο έντονη ανάμνησή του μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Δέκα μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που η κατάρρευση του Εντοάρντο Μποβέ στο Φιορεντίνα-Ίντερ «πάγωσε» το «Αρτέμιο Φράνκι». Ο Ιταλός μέσος πλέον συνεχίζει την αποκατάστασή του, ωστόσο το αν και πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα παραμένει άγνωστο.

Ο 22χρονος μίλησε στην Corriere dello Sport σχετικά με το πώς κυλά το διάστημα αυτό, με τον ίδιο να είναι εκτός δράσης, αλλά και για την υποδοχή που έτυχε στο «Ολίμπικο» από τους φιλάθλους της άλλοτε ομάδας του, της Ρόμα.

Ο Ιταλός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το πώς τα όσα πέρασε επηρέασαν τη σχέση του με το ποδόσφαιρο, παρά το ότι ονειρεύεται να γυρίσει και να σκοράρει ένα συγκεκριμένο γκολ που δεν είχε καταφέρει να σημειώσει στο παρελθόν.

Μερικά εξ όσων είπε στη συνέντευξή του:

«Πέρασα μια κρίση που θα την αποκαλούσα κρίση ταυτότητας. Μέχρι τότε, δεν είχα κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να παίζω ποδόσφαιρο. Σε τέτοιες στιγμές κάνεις πολλές ερωτήσεις στον εαυτό σου, αναρωτιέσαι τι θα κάνεις χωρίς την μπάλα. Η οικογένειά μου, οι φίλοι, οι συμπαίκτες, οι φίλαθλοι, η Φιορεντίνα με βοήθησαν και δεν αναφέρομαι μόνο στην ομάδα, αλλά και στη διοίκηση. Ονειρεύομαι να βάλω ένα γκολ με ψαλιδάκι, κάτω από το δοκάρι, από αυτά που δεν έχω συνηθίσει να σκοράρω. Η αγαπημένη μου ανάμνηση παραμένει η υποδοχή στο Ολίμπικο πριν από το Ρόμα-Φιορεντίνα, ήταν ένα μείγμα πολύ δυνατών συναισθημάτων.

Πλέον παρακολουθώ μόνο τους αγώνες της Φιορεντίνα και της Ρόμα, οι υπόλοιποι με ενοχλούν... Ακόμα και ο πατέρας μου βλέπει λιγότερο ποδόσφαιρο, παρότι είναι τεράστιος φίλαθλος. Νομίζω ότι είναι μια απολύτως φυσιολογική αντίδραση. Για μένα, ειδικά στην αρχή, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο για τους γονείς μου. Δεν καταλάβαινα τη σοβαρότητα της κατάστασης, νόμιζα ότι απλώς είχα λιποθυμήσει. Εκείνοι όμως ήξεραν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να χάσουν τον γιο τους.

Δεν αποκλείω τίποτα (για την επιστροφή του). Οι γιατροί δεν έχουν βγάλει ακόμα συμπέρασμα. Είμαι πλήρως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση, νιώθω υπέροχα και θέλω πραγματικά να επιστρέψω και να ακολουθήσω το πάθος μου».