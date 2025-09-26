Ραφαέλ Λεάο: Θυμάται πώς η Μπενφίκα αθέτησε την υπόσχεσή της και τον οδήγησε στη Σπόρτινγκ
Ο Ράφαελ Λεάο επιβεβαίωσε πως μία απόρριψη μπορεί να μην είναι το τέλος, αλλά η αρχή για κάτι πολύ καλύτερο. Ο Πορτογάλος άσος, σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε πως σε ηλικία μόλις 9 ετών βρέθηκε μια ανάσα από το να αγωνιστεί για την Μπενφίκα. Μάλιστα, ο ίδιος είχε ήδη συμφωνήσει να βρίσκεται στην ακαδημία των Αετών κι όλα έδειχναν ότι εκεί θα έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Εκείνη την εποχή, ο πατέρας του δεν είχε αυτοκίνητο, κάτι που έκανε αδύνατες τις μετακινήσεις του προς το προπονητικό κέντρο. Η Μπενφίκα, όπως εξηγεί ο ίδιος, τον διαβεβαίωσε ότι θα του έστελνε ένα βαν για να τον παίρνει από το σχολείο και να τον πηγαίνει στις προπονήσεις. Αυτή η λύση, όμως, έμεινε στη θεωρία. Ο Λεάο περίμενε μάταια να έρθει το βαν, αυτό δεν ήρθε ποτέ και κατέληξε να μην συμμετάσχει ούτε σε μία προπόνηση.
«Περίμενα το βαν, δεν ήρθε ούτε τη δεύτερη ούτε την τρίτη μέρα. Πέρασε μια εβδομάδα και τότε άρχισα να κλαίω. Δεν πρόλαβα ούτε σε μία προπόνηση να πάω. Τότε αποφασίσαμε να υπογράψω στη Σπόρτινγκ», εξομολογήθηκε ο Πορτογάλος διεθνής.
Αυτή η απόφαση, που εκείνη την ώρα έμοιαζε ως η έσχατη λύση, αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον του μιάς και στα Λιοντάρια βρήκε χώρο για να εξελιχθεί και να κάνει το άλμα προς τη Λιλ και στη συνέχεια στη Μίλαν.
@sayless.de @Rafael Leão about Benfica's empty promise after signing for the club as a kid… 👀🇵🇹🏄🏾♂️ Full Podcast NOW ONLINE!🚨 Link in Bio. #RafaelLeao #Benfica #Portugal #AcMilan ♬ Originalton - SAY LESS
