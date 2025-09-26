Ο Ράφα Λεάο γύρισε τον χρόνο πίσω στα παιδικά του χρόνια και αφηγήθηκε το πώς από την Μπενφίκα κατέληξε να παίζει για τη Σπόρτινγκ λόγω μιάς υπόσχεσης που δεν τηρήθηκε.

Ο Ράφαελ Λεάο επιβεβαίωσε πως μία απόρριψη μπορεί να μην είναι το τέλος, αλλά η αρχή για κάτι πολύ καλύτερο. Ο Πορτογάλος άσος, σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε πως σε ηλικία μόλις 9 ετών βρέθηκε μια ανάσα από το να αγωνιστεί για την Μπενφίκα. Μάλιστα, ο ίδιος είχε ήδη συμφωνήσει να βρίσκεται στην ακαδημία των Αετών κι όλα έδειχναν ότι εκεί θα έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Εκείνη την εποχή, ο πατέρας του δεν είχε αυτοκίνητο, κάτι που έκανε αδύνατες τις μετακινήσεις του προς το προπονητικό κέντρο. Η Μπενφίκα, όπως εξηγεί ο ίδιος, τον διαβεβαίωσε ότι θα του έστελνε ένα βαν για να τον παίρνει από το σχολείο και να τον πηγαίνει στις προπονήσεις. Αυτή η λύση, όμως, έμεινε στη θεωρία. Ο Λεάο περίμενε μάταια να έρθει το βαν, αυτό δεν ήρθε ποτέ και κατέληξε να μην συμμετάσχει ούτε σε μία προπόνηση.

«Περίμενα το βαν, δεν ήρθε ούτε τη δεύτερη ούτε την τρίτη μέρα. Πέρασε μια εβδομάδα και τότε άρχισα να κλαίω. Δεν πρόλαβα ούτε σε μία προπόνηση να πάω. Τότε αποφασίσαμε να υπογράψω στη Σπόρτινγκ», εξομολογήθηκε ο Πορτογάλος διεθνής.

Αυτή η απόφαση, που εκείνη την ώρα έμοιαζε ως η έσχατη λύση, αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον του μιάς και στα Λιοντάρια βρήκε χώρο για να εξελιχθεί και να κάνει το άλμα προς τη Λιλ και στη συνέχεια στη Μίλαν.