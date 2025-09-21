Serie A: Άλωσε τη Φλωρεντία στο 90+4' η Κόμο του Δουβίκα, πάρτι με τριάρα η Αταλάντα
Χαμογέλασε ξανά η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, που πήρε την πρώτη της νίκη στη Serie A μετά την 1η αγωνιστική. Ο Ισπανός κόουτς εμπιστεύτηκε τον Τάσο Δουβίκα ως αλλαγή για να... ανακατέψει τα πράγματα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και δικαιώθηκε, αφού ο θετικότατος Έλληνας φορ βοήθησε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Φιορεντίνα στο φινάλε και να πάρει τεράστια νίκη (2-1). Έτσι, η Κόμο ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας, με τους Βιόλα να παραμένουν δίχως νίκη και 17οι.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Μαντράγκορα, όμως η ομάδα του Φάμπρεγκας βρήκε τη λύση στο δεύτερο μέρος. Ο φανταστικός Παζ «σέρβιρε» δις σε Κεμπφ (65') και Άνταϊ και η Κόμο γύρισε τα πάντα τούμπα για το τρίποντο.
Αχαλίνωτη Αταλάντα, αλύγιστη Κρεμονέζε
Έχει πάρει μπρος η Αταλάντα και φροντίζει να το δείχνει στο χορτάρι. Μετά την τεσσάρα κόντρα στη Λέτσε πριν μια εβδομάδα, σκόρπισε με εκτός έδρας τριάρα και την Τορίνο (3-0), πρώην ομάδα του Ιβάν Γιούριτς. Ο Κροάτης είδε τους παίκτες του να κάνουν πάρτι στο πρώτο μέρος και να ξεμπερδεύουν με το τρίποντο μέσα σε οκτώ λεπτά.
Ο Κρίστοβιτς άνοιξε το σκορ στο 30', ο Σουλεμάνα έδωσε αέρα δύο τερμάτων στο 34' και στο 38' «σέρβιρε» στον Μαυροβούνιο συμπαίκτη του που ολοκλήρωσε την ντοπιέτα του και «σκότωσε» τις όποιες ελπίδες επιστροφής της Τορίνο, η οποία είχε και χαμένο πέναλτι με τον Ζαπάτα στο 73'. Οι Μπεργκαμάσκι ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας, με τους γηπεδούχους να παραμένουν 11οι.
Την ίδια ώρα, η Κρεμονέζε μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα καλά της αποτελέσματα στην επιστροφή της στη Serie A, σκαρφαλώνοντας στην 6η θέση. Παρά την πίεση της Πάρμα, η ομάδα του Ντάβιντε Νίκολα άντεξε, κράτησε ανέπαφη την εστία και έμεινε αήττητη αποσπώντας τη λευκή ισοπαλία (0-0).
