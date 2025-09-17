Νίκο Παζ: Οι ρήτρες που μπορούν να τον φέρουν ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Νίκο Παζ έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στη Serie A με την φανέλα της Κόμο, αλλά οι τρεις ρήτρες του συμβολαίου του κρατούν τη Ρεάλ Μαδρίτης πάντα στο παιχνίδι για την επιστροφή του.

Στις όχθες της λίμνης, στο γήπεδο «Σινιγκάλια», το κοινό της Κόμο έχει βρει τον αγαπημένο της. Ο Νίκο Παζ,21 ετών, έχει εξελιχθεί στο πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα της Serie A και όχι άδικα. Ωστόσο το συμβόλαιο του Παζ με την ομάδα τους Φάμπρεγκας είναι σε ισχύ μέχρι το 2028, όμως περιλαμβάνει τρεις «λευκές» ρήτρες που δίνουν στους Μαδριλένους το πάνω χέρι.

Το κοινό της Κόμο καμαρώνει για τον «σταρ» του, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά»: η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Νίκο Παζ ήταν το καμάρι της ακαδημίας της Τενερίφης, της γενέτειράς του. Μόλις 11 ετών, τον Απρίλιο του 2016, η διοίκηση της «βασίλισσας» επικοινώνησε με τον πατέρα του και ενημερώθηκε για το έντονο ενδιαφέρον της Ατλέτικο. Τελικά, η Ρεάλ κέρδισε το «ντέρμπι» της αγοράς, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της οικογένειας Παζ ώστε ο νεαρός να συνεχίσει να ζει με την οικογένειά του στη Μαδρίτη αντί να μετακομίσει στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Τον Αύγουστο του 2024 έγινε κάτοικος Ιταλίας για λογαριασμό της Κόμο, και από τότε έχουν γραφτεί ουκ ολίγες φορές σενάρια για να επιστρέψει στην οικογένεια της Βασίλισσας.

Στο συμβόλαιο που υπέγραψε με την Κόμο έως το 2028 υπάρχουν τρεις ρήτρες με τις οποίες η Ρεάλ μπορεί να τον ξαναπάρει

Η λεγόμενη recompra, δηλαδή η δυνατότητα επαναγοράς σε δυο καλοκαιρινές περιόδους: 2026 (10 εκατ.) και 2027 (11 εκατ.).

Η Ρεάλ διατηρεί το 50% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης σε τρίτο σύλλογο.

Η δυνατότητα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε προσφορά που δεχτεί η Κόμο.

Δεν είναι τυχαίο που στη Μαδρίτη ήδη σκέφτονται τον επαναπατρισμό του. Με μόλις 10 εκατ. ευρώ το επόμενο καλοκαίρι, θα μπορούσαν να πάρουν πίσω έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή με δύο γεμάτες σεζόν Serie A και ώριμο για τη φανέλα της Bασίλισσας. Ο Παζ, από την πλευρά του, απολαμβάνει κάθε στιγμή στο ιταλικό βορρά και έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη θητεία του εκεί.