Ο Μόντριτς άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Μίλαν και οι Ροσονόρι επικράτησαν 1-0 εντός έδρας της Μπολόνια.

Ο Μόντριτς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μίλαν και οι Ροσονέρι επικράτησαν δύσκολα 1-0 της Μπολόνια εντός έδρας. Ηταν η δεύτερη νίκη στη σεζόν, αφού είχε προηγηθεί αυτή κόντρα στη Λέτσε. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, πίεσαν και είχαν καλές στιγμές για να βρουν δίχτυα. Ωστόσο, το σουτ του Εστουπινιάν βρήκε το δοκάρι, ενώ λίγο πριν το τέλος του α' 45λεπτου Λόφτους Τσικ και Χιμένες δεν κατάφεραν να σκοράρουν από κοντά.

Ωστόσο, στο 61' ήρθε η λύτρωση. Ο Σαλεμάκερς μοίρασε στον Μόντριτς, ο οποίος με ιδανικό σουτ διαμόρφωσε το 1-0. Μάλιστα, ο Κροάτης έγινε ο γηραιότερος μέσος της Μίλαν που σκόραρε στη Serie A (σε ηλικία 40 ετών και πέντε ημερών). Η Μπολόνια προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο οι γηπεδούχοι κράτησαν το τρίποντο έχοντας και ευκαιρίες με τον Ρίτσι, αλλά και τον Πούλισικ για να σκοράρουν. Ο Αλέγκρι αποβλήθηκε στο τέλος μετά τις έντονες αντιδράσεις προς τον διαιτητή για το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας του. Στα αρνητικά, ο τραυματισμός του Μενιάν, ο οποίος αποχώρησε στο 56ο λεπτό.