Ούτε που αγχώθηκε η Νάπολι στη Φλωρεντία, καθάρισε από νωρίς τον αγώνα και με το τελικό 3-1 επί της Φιορεντίνα έκανε το 3Χ3 στη Serie A για να πιάσει κορυφή.

Με οδηγό την περσινή συνταγή. Αθόρυβα και νικηφόρα. Η Νάπολι έκανε τη δουλειά και τη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα, την οποία νίκησε 3-1 δίχως ιδιαίτερο άγχος για να κάνει το 3Χ3 στη Serie A και να βρεθεί στην κορυφή με συγκάτοικο τη Γιουβέντους.

Το σκορ άνοιξε από νωρίς ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 0-1. Στο 14΄ήταν η σειρά του Χόιλουντ να σκοράρει στο ντεμπούτο του και να ανοίξει λογαριασμό με τους Παρτενοπέι, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Ντε Χέα έπειτα από τρομερή κάθετη του Σπινατσόλα κι εκτέλεσε στη γωνία για το 0-2.

Νωρίς στο β΄μέρος οι φιλοξενούμενοι έβαλαν οριστική ταφόπλακα στις ελπίδες της Φιορεντίνα, όταν ο Μπεκέμα στο 51΄ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για να σφραγίσει πρακτικά το τρίποντο για το σύνολο του Αντόνιο Κόντε. Έτσι κι έγινε, καθώς το μόνο που κατάφεραν οι Βιόλα ήταν να μειώσουν στο τελικό 3-1 με γκολ του Ρανιέρι στο 79΄.