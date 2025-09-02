Ίντερ, μεταγραφές: Επίσημος ο δανεισμός του Ακάντζι από τη Μάντσεστερ Σίτι
Ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει για τον Μανουέλ Ακάντζι στη Μάντσεστερ Σίτι κι ένα νέο ξεκινά στην Ίντερ. Η ομάδα του Μιλάνου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ελβετού οπισθοφύλακα, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή.
Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του με αντί 2 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς στα 15 εκατομμύρια. Μάλιστα, η ρήτρα γίνεται υποχρεωτική σε περίπτωση που ο Ακάντζι αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας και οι Νερατζούρι κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Serie A τη φετινή σεζόν.
Η μεταγραφή αυτή δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένη να προχωρήσει τώρα. Ίντερ και Σίτι σχεδίαζαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο, η αποχώρηση του Μπενζαμέν Παβάρ για τη Μαρσέιγ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών δημιούργησε άμεση ανάγκη για ενίσχυση, επομένως κινήθηκαν γρήγορα ώστε να κλείσουν τη συμφωνία.
Un nuovo Interista in famiglia 🇨🇭🖤💙#ForzaInter #WelcomeManuel— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 2, 2025
