Ο Μανουέλ Ακάντζι αποτελεί τη νέα προσθήκη για την άμυνα της Ίντερ, με τον 30χρονο Ελβετό να παραχωρείται από τη Σίτι στους Νερατζούρι ως δανεικός με οψιόν αγοράς.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει για τον Μανουέλ Ακάντζι στη Μάντσεστερ Σίτι κι ένα νέο ξεκινά στην Ίντερ. Η ομάδα του Μιλάνου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ελβετού οπισθοφύλακα, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή.

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του με αντί 2 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς στα 15 εκατομμύρια. Μάλιστα, η ρήτρα γίνεται υποχρεωτική σε περίπτωση που ο Ακάντζι αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας και οι Νερατζούρι κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Serie A τη φετινή σεζόν.

Η μεταγραφή αυτή δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένη να προχωρήσει τώρα. Ίντερ και Σίτι σχεδίαζαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο, η αποχώρηση του Μπενζαμέν Παβάρ για τη Μαρσέιγ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών δημιούργησε άμεση ανάγκη για ενίσχυση, επομένως κινήθηκαν γρήγορα ώστε να κλείσουν τη συμφωνία.