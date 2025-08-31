Η εκκωφαντική πρεμιέρα με πεντάρα επί της Τορίνο έγινε γρήγορα μακρινή ανάμνηση για την Ίντερ, που είδε την Ουντινέζε να αλώνει το «Τζουζέπε Μεάτσα» με ανατροπή 2-1. Καθάρισε με τεσσάρα η Λάτσιο.

Η πρώτη έκπληξη στο «Τζουζέπε Μεάτσα» είναι γεγονός! Αν και προηγήθηκε στο σκορ, η Ίντερ είδε την Ουντινέζε να επιστρέφει στον αγώνα και να κάνει την ανατροπή πριν από το ημίχρονο για να πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο με 2-1 και να βυθίσει τους Νερατζούρι στην απογοήτευση.

Στο 17΄ο Τουράμ έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντάμφρις για να βάλει μπροστά στο σκορ την Ίντερ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Στο 28΄ο σκόρερ των γηπεδούχων έκανε χέρι στην περιοχή, ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι και ο Ντέιβις εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 1-1. Και στο 40΄ήρθε η απόλυτη ανατροπή! Ο Αρτούρ Ατά με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία της εστίας για να βάλει μπροστά την Ουντινέζε.

Η Ίντερ προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄μέρος και βρήκε δίχτυα με τον Ντιμάρκο στο 55΄, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR για οφσάιντ στο build-up. Ο Τουράμ αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνου, αλλά γκολ δεν βρήκε ποτέ, με την Ουντινέζε να προσγειώνει απότομα τους Νερατζούρι που προέρχονταν από μια εντυπωσιακή πρεμιέρα.

Ίντερ (Κριστιάν Κίβου): Ζόμερ, Μπίσεκ, Ατσέρμπι (83΄Μπονί), Μπαστόνι, Ντάμφρις, Ντιμάρκ (83΄Κάρλος Αουγκούστο), Σούσιτς (62΄Μικιταριάν), Μπαρέλα (83΄Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου (68΄Εσπόσιτο), Λαουτάρο, Τουράμ

Ξέσπασε με τεσσάρα η Λάτσιο

Την ίδια ώρα η Λάτσιο έστησε πάρτι στο «Ολίμπικο» απέναντι στη Βερόνα, την οποία διέλυσε με 4-0. Οι Λατσιάλι καθάρισαν την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τα γκολ των Γκεντουζί (3΄), Ζακάνι (10΄) και Καστεγιάνος (41΄) να διαμορφώνουν το 3-0 του ημιχρόνου. Το τελικό αποτέλεσμα έγραψε ο Ντιά στο 82΄, με τη Λάτσιο να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη Serie A την ήττα της πρεμιέρα από τα... πόδια του Δουβίκα.