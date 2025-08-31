Ίντερ - Ουντινέζε 1-2: Απότομη προσγείωση και πρώτη ήττα
Η πρώτη έκπληξη στο «Τζουζέπε Μεάτσα» είναι γεγονός! Αν και προηγήθηκε στο σκορ, η Ίντερ είδε την Ουντινέζε να επιστρέφει στον αγώνα και να κάνει την ανατροπή πριν από το ημίχρονο για να πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο με 2-1 και να βυθίσει τους Νερατζούρι στην απογοήτευση.
Στο 17΄ο Τουράμ έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντάμφρις για να βάλει μπροστά στο σκορ την Ίντερ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Στο 28΄ο σκόρερ των γηπεδούχων έκανε χέρι στην περιοχή, ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι και ο Ντέιβις εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 1-1. Και στο 40΄ήρθε η απόλυτη ανατροπή! Ο Αρτούρ Ατά με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία της εστίας για να βάλει μπροστά την Ουντινέζε.
Η Ίντερ προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄μέρος και βρήκε δίχτυα με τον Ντιμάρκο στο 55΄, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR για οφσάιντ στο build-up. Ο Τουράμ αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνου, αλλά γκολ δεν βρήκε ποτέ, με την Ουντινέζε να προσγειώνει απότομα τους Νερατζούρι που προέρχονταν από μια εντυπωσιακή πρεμιέρα.
Ίντερ (Κριστιάν Κίβου): Ζόμερ, Μπίσεκ, Ατσέρμπι (83΄Μπονί), Μπαστόνι, Ντάμφρις, Ντιμάρκ (83΄Κάρλος Αουγκούστο), Σούσιτς (62΄Μικιταριάν), Μπαρέλα (83΄Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου (68΄Εσπόσιτο), Λαουτάρο, Τουράμ
Ξέσπασε με τεσσάρα η Λάτσιο
Την ίδια ώρα η Λάτσιο έστησε πάρτι στο «Ολίμπικο» απέναντι στη Βερόνα, την οποία διέλυσε με 4-0. Οι Λατσιάλι καθάρισαν την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τα γκολ των Γκεντουζί (3΄), Ζακάνι (10΄) και Καστεγιάνος (41΄) να διαμορφώνουν το 3-0 του ημιχρόνου. Το τελικό αποτέλεσμα έγραψε ο Ντιά στο 82΄, με τη Λάτσιο να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη Serie A την ήττα της πρεμιέρα από τα... πόδια του Δουβίκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.