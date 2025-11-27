Ο Παναθηναϊκός θα δώσει ακόμα τρία παιχνίδια στην League Phase του Europa League, με τα δύο να είναι εντός έδρας και το τρίτο με Φερεντσβάρος σε Βουδαπέστη.

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να επικρατούν με 2-1 της Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με το τρίποντο αυτό η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέβηκε στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς και ελπίζει ακόμα και σε πρόκριση στην 8άδα.

Το «τριφύλλι» έχει να δώσει ακόμα τρία παιχνίδια, τα δύο μέσα στο ΟΑΚΑ κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν (11/12) και Ρόμα (29/1), ενώ ενδιάμεσα (22/1) θα αγωνιστεί με την Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκς Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1

27 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 22.00

22 Ιανουαρίου Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 22.00

29 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός – Ρόμα 22.00