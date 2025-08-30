Με «χρυσό» σκόρερ τον Ματίας Σουλέ, η Ρόμα πήρε το «διπλό» στην έδρα της Πίζα (1-0) και έκανε το 2Χ2 στη Serie A. «Ίδρωσε», αλλά βρήκε τη λύση με τον Ανγκισά στο 90+5' η Νάπολι που επικράτησε της Κάλιαρι (1-0) για να πάρει κι αυτή τη δεύτερή της νίκη.

Συνεχίζει να δίνει τροφή στην αισιοδοξία η Ρόμα. Οι Τζαλορόσι γύρισαν σελίδα, έδωσαν τα κλειδιά στον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Μπολόνια στην πρεμιέρα, οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν με το ίδιο σκορ στην έδρα της Πίζα και με αυτό το «διπλό» που ήρθε με κόπο έκαναν το 2Χ2 στη Serie Α για να ανέβουν στους έξι βαθμούς. Υπενθυμίζουμε πως η Ρόμα θα αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League.

Ισορροπημένα για ώρα τα πράγματα στην Πίζα, οι Τζαλορόσι μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, προτάσσοντας την ποιότητά τους. Στο 55' ο Έβαν Φέργκιουσον υποδέχθηκε την μπάλα στην περιοχή, την έσπασε στον Ματίας Σουλέ κι αυτός με άψογο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Μάλιστα, πέντε λεπτά μετά ο Αργεντινός σκόραρε και πάλι όμως το γκολ του ακυρώθηκε για χέρι στην προσπάθειά του να κοντρολάρει. Ακόμα κι έτσι πάντως, η Ρόμα διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμά της και έφτασε στη σημαντική νίκη.

«Λυτρωτής» Ανγκισά για τη Νάπολι

Τη δουλειά της έκανε και η Νάπολι που επίσης συνεχίζει «απόλυτη». Για να τα καταφέρει βέβαια, χρειάστηκε να... φτύσει αίμα. Η Κάλιαρι τής έβαλε πολύ δύσκολα μέσα στο «Μαραντόνα» και έδειχνε να κρατά τον βαθμό στα χέρια, ωστόσο στο φινάλε η πρωταθλήτρια επέβαλε την ισχύ της με τον Ανγκισά και πήρε το πολύτιμο τρίποντο (1-0).

Σαφώς ανώτεροι οι Παρτενοπέι, αν γκέλαραν θα γκέλαραν εξαιτίας της αναποτελεσματικότητάς τους. Δεν σταμάτησαν να ψάχνουν το γκολ ωστόσο και δικαιώθηκαν. Παρ'ότι, ο ΜακΤόμινεϊ σπατάλησε μοναδική ευκαιρία λίγο πριν το τέλος, στην τελευταία φάση του ματς ο Ζαμπό Ανγκισά «μίλησε» και έκρινε το παιχνίδι, σκορπώντας τον ενθουσιασμό στις κερκίδες.