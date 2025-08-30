Ο Μόιζε Κιν θα παραμείνει κάτοικος Φλωρεντίας, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με τη Φιορεντίνα έως το 2029.

Δεν πάει πουθενά ο Μόιζε Κιν και μένει στη Φιορεντίνα μέχρι το 2029. Οι Βιόλα ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 25χρονο στράικερ για ακόμα τέσσερα έτη, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του.

Ο Κιν, που προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με 25 γκολ, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων το φετινό καλοκαίρι, τόσο από την αραβική αγορά όσο και από τη Serie A, με τη Νάπολι να είναι η τελευταία που εξέτασε σοβαρά την περίπτωσή του. Ωστόσο, ο ίδιος αποφάσισε να παραμείνει στη Φλωρεντία επεκτείνοντας το ισχύον συμβόλαιο για έναν επιπλέον χρόνο.

Να θυμίσουμε ότι οι Βιόλα θα συναντήσουν την ΑΕΚ στη League Phase του Coference League, με το πρόγραμμα να ανακοινώνεται την Κυριακή, 31 Αυγούστου.