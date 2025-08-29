Στην Ιταλία και τη Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός από τη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας, όπως μετέδωσε το Athletic.

Από Greek Scouser... Έλληνας Ρωμαίος! Τις τελευταίες ημέρες η Λίβερπουλ και η πλευρά του Κώστα Τσιμίκα δούλευαν ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για την αποχώρησή του από την ομάδα και τη βρήκαν. Όπως μετέδωσε το Athletic, οι Reds έδωσαν το «πράσινο φως» στον 29χρονο ώστε να ταξιδέψει στη Ρώμη και να περάσει τα ιατρικά του στη Ρόμα, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του.

Το deal αφορά απλό μονοετή δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, παρ'ότι ο αγγλικός σύλλογος προτιμούσε την πώλησή του. Αυτό φυσικά σημαίνει πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα έρθει ξανά αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό, αφού η Ρόμα θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στο Europa League.

Άλλωστε, το να συνεχίσει σε μια μεγάλη ομάδα που θα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελούσε προτεραιότητα για τον Tsimi. Ο Τσιμίκας το 2020 πήρε τη μεταγραφή του από τη Λίβερπουλ στον Ολυμπιακό και μπόρεσε να γίνει σημαντικό μέλος της και υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ και υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ. Ο Greek Scouser μέτρησε 115 εμφανίσεις με 18 ασίστ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και έχει πανηγυρίσει ένα Πρωτάθλημα, ένα FA Cup και ένα League Cup μαζί της.