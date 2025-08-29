Τσιμίκας: Πλησιάζει στη Ρόμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Μία ανάσα από τη Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, που επιθυμεί να αγωνιστεί στη Serie A ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.

Μετά από μια πενταετία στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ήδη, αρκετοί σύλλογοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του Έλληνα μπακ, όμως η ομάδα που εμφανίζεται να έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή είναι η Ρόμα.

Οι Τζιαλορόσι έχουν καταθέσει πρόταση για δανεισμό του διεθνούς αμυντικού, με οψιόν αγοράς του στη συνέχεια. Μάλιστα, οι τελευταίες εξελίξεις θέλουν τη συμφωνία να έχει σχεδόν κλείσει, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ιταλού ρεπόρτερ, ο δανεισμός του θα έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026, με τη Ρόμα να καλύπτει πλήρως το συμβόλαιο του παίκτη. Ο ίδιος ο Τσιμίκας έχει δώσει ήδη τη συγκατάθεσή του, δείχνοντας την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A.

 

