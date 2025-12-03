«Βέλη» κατά Τότι από την πρώην σύζυγό του: «Άφησες μόνο του 6χρονο παιδί για να βγεις;»

Η... θορυβώδης σχέση του Φραντσέσκο Τότι με την Ιλάρι Μπλάζι εξακολουθεί να απασχολεί τα ιταλικά media.

Είναι γνωστό πως ο Φραντσέσκο Τότι τύπος και υπογραμμός ήταν στη ζωή του μόνος προς τη... Ρόμα. Ο legend της Serie A εκτός «Ολίμπικο» έζησε περιπετειώδη ζωή που πάντα απασχολούσε τα media στην Ιταλία. Κι αυτό δεν έχει σταματήσει να ισχύει μέχρι σήμερα.

Άλλωστε, κατά καιρούς στη γείτονα χώρα κάνουν την εμφάνισή τους δημοσιεύματα σχετικά με τη σχέση του με την πρώην πια σύντροφό του, Ιλάρι Μπλάζι. Στο τελευταίαο εξ αυτών μάλιστα το «φως» είδαν και παλαιότερα μηνύματα της Ιταλίδας προς τον 49χρονο, στα οποία τον κατηγορεί για το γεγονός πως... παράτησε την κόρη τους στο σπίτι για να βγει.

«Φραντσέσκο, μίλησα με την κόρη μας δύο φορές απόψε και μου είπε ότι είναι μόνη στο σπίτι εδώ και δύο ώρες επειδή έχεις βγει για δείπνο. Είσαι τρελός; Αφήνεις ένα 6χρονο κορίτσι μόνο του στο σπίτι για να βγεις;», τού έγραψε.

Όπως αποδείχθηκε βέβαια, ο Τότι είχε αφήσει την κόρη του με την νταντά της. Όπως και να έχει, η σχέση του με την Μπλάζι δεν ήταν και η καλύτερη κατά καιρούς. Το ζευγάρι χώρισε το 2022, ενώ η Ιταλίδα στο παρελθόν του έχει κάνει και μήνυση για παραμέληση ανηλίκου.