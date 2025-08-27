Στην Ιταλία συνεχίζουν να συνδέεουν έντονα το όνομα του Αχμέντ Ταρεμί της Ίντερ με τον Παναθηναϊκό, σε μία υπόθεση που μπορεί να δημιουργήσει ένα φοβερό ντόμινο μεταξύ τεσσάρων ομάδων.

Η «Gazzetta dello Sport» πήρε την... σκυτάλη όσον αφορά την περίπτωση του Αχμέντ Ταρεμί, τον οποίο συνδέει με τον Παναθηναϊκό.

Πρόσφατα δημοσιεύματα από την Ιταλία έκαναν λόγο για «ζεστό» ενδιαφέρον από τους Πράσινους σχετικά με τον 33χρονο Ιρανό φορ, τον οποίο η Ίντερ παραχωρεί παρά το συμβόλαιο που τον «δένει» μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», σε περίπτωση που ο Ταρεμί αποδεχθεί πρόταση από τον Παναθηναϊκό, τότε θα... ικανοποιήσει τέσσερις ομάδες. Και ο λόγος είναι το απίστευτο ντόμινο που δημιουργείται μεταξύ τεσσάρων ομάδων.

Αναλυτικά, το ρεπορτάζ του ιταλικού Μέσου αναφέρει:

«Ο Ιωαννίδης είναι ο βασικός στόχος της Σπόρτινγκ, αλλά έως ότου οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του, η πορτογαλική ομάδα είναι επιφυλακτική στο να αφήσει ελεύθερο τον Χάρντερ, ο οποίος αποτελεί επίσης βασικό στόχο της Μίλαν με τον κίνδυνο να μείνει κενό στην επιθετική γραμμή. Έτσι, όλα εξαρτώνται ξανά από τον Ταρεμί.

Αν αποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ο Ιρανός θα ικανοποιήσει τέσσερις ομάδες με μία μόνο κίνηση: Πρώτα απ’ όλα την Ίντερ, η οποία θα απαλλαγεί επιτέλους από ένα ''βαρύ'' συμβόλαιο. Έπειτα τον Παναθηναϊκό που θα πετύχει τον στόχο του να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ιωαννίδη. Την Σπόρτινγκ, που θα υποδεχθεί τον Έλληνα επιθετικό με ''ανοιχτές αγκάλες''. Και... τη Μίλαν, η οποία θα πάρει το ''πράσινο φως'' από την πορτογαλική ομάδα για να προχωρήσει στην επίσημη απόκτηση του Χάρντερ».

Πάντως, όσον αφορά τον Κόνραντ Χάρντερ, πρόσφατα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή κατάρρευση στις διαπραγματεύσεις της Μίλαν και της Σπόρτινγκ, καθώς οι Ροσονέρι... βιάζονται για την ενίσχυση της επίθεσής τους.