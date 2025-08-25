Ίντερ - Τορίνο 5-0: Σκόρπισε τον... τρόμο στην πρεμιέρα!
Η Ιντερ μπήκε φουριόζα στη φετινή Serie A, αφού διέλυσε με 5-0 την Τορίνο στο Μιλάνο. Ονειρικό ξεκίνημα για τον Κίβου, ο οποίος έσπασε και μια... κατάρα, αφού οι Νερατζούρι δεν είχαν κερδίσει με ξένο τεχνικό στον πάγκο τους τα τελευταία 22 χρόνια. Ηταν το 2003, όταν η ομάδα του Κούπερ επικρατούσε της Μόντενα. Η Ίντερ είχε εντυπωσιακά διαστήματα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό της. Ο Μπαστόνι στο 18' άνοιξε το σκορ, ενώ στο 36' ο Τουράμ πέτυχε το 2-0. Στο 52' ο Λαουτάρο πέτυχε το 3-0, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Τουράμ σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Μπονι στο 72' διαμόρφωσε το 5-0!
Στο άλλο ματς της ημέρας, Ουντινέζε και Βερόνα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κρίστενσεν στο 53' και ο Σερντάρ διαμόρφωσε το 1-1 στο 73'.
