Σπόρτινγκ και Μίλαν έφτασαν, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, σε οριστική συμφωνία για τον Κόνραντ Χάρντερ, ο οποίος θα γίνει κάτοικος «Σαν Σίρο» ανοίγοντας τον δρόμο για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στους Πορτογάλους.

Το... ντόμινο σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Όπως μετέδωσε τη Gazzetta dello Sport, ο Κόνραντ Χάρντερ μπορεί να θεωρείται παίκτης της Μίλαν, μιας και οι Ροσονέρι τα έχουν βρει σε όλα για την αγορά του από τη Σπόρτινγκ με 23+4 εκατομμύρια ευρώ και 10% ποσοστό μεταπώλησης. Ο Δανός αναμένεται να πετάξει από τη Λισαβόνα στο Μιλάνο το πρωί της Τρίτης (26/08) και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για το deal Σπόρτινγκ - Παναθηναϊκού για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο πορτογαλικός σύλλογος είναι πιο κοντά από ποτέ στον Έλληνα σέντερ φορ και ουσιαστικά ανέμενε να πουλήσει τον Χάρντερ για να γκαζώσει για την απόκτηση του αρχηγού του «τριφυλλιού». Ο Παναθηναϊκός βέβαια εξακολουθεί να αξιώνει 25 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Πλέον, η Σπόρτινγκ αναμένεται να εντείνει τις επαφές της με την Αθήνα αλλά και την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ώστε να ολοκληρώσει το deal.

Υπενθυμίζουμε πως τα Λιοντάρια αντικαταστάτη του Βίκτορ Γιόκερες, που πουλήθηκε στην Μπενφίκα, έχουν ήδη βρει στο πρόσωπο του Λουίς Σουάρες. Και κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, αφού καλείται να γεμίσει το κενό που ενδεχομένως να αφήσει ο Φώτης Ιωαννίδης, προτού αυτό συμβεί.