Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Άδεια και... καλαμαράκια τέλος που λέγαμε και παλιά στην Αθλητική Ηχώ.

Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που τούτη η γωνιά μπήκε σε flight mode έγινε το αναμενόμενο. Δεκαπενταύγουστος, πέναλτι, εμείς στο εξοχικό, ο γουρλής, Σωτήρης Μυκονίου στο γήπεδο της αναμέτρησης, πως να μην έρθει η πρόκριση;

Τα γούρια είναι για να τα κρατάμε. Μετά την Μασσαλία, ο Μυκονίου έραψε και το παράσημο της Κρακοβίας, όσο εμείς βρίσκουμε το τελευταίο διπλό μακριά από την Ελλάδα, δύο καλοκαίρια πίσω στο Κόζιτσε.

Ευχή όλων (πραγματικά) να σπάσει η κατάρα στη Σαμψούντα γιατί σε αντίθετη περίπτωση το διαβατήριο θα πρέπει να κρεμαστεί στον τοίχο, όπως παλιά τα δελτία των απείθαρχων ποδοσφαιριστών.

Παράπονο, όμως, δεν μπορείτε να έχετε, γιατί και Ζαρουρί σας είχαμε εδώ στο Gazzetta, και την αποκάλυψη με τον Βισέντε Ταμπόρδα που βρίσκεται προ των πυλών και φυσικά την συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Παρί και τον Ρενάτο Σάντσες όταν αυτή πραγματικά προέκυψε στο τραπέζι, στην ανατροπή της ανατροπής. Σε αυτό το διάστημα προέκυψε και η σημαντική μεταγραφή του Νταβίντε Καλάμπρια (μπράβο στη Γουλάρα που αποκάλυψε το όνομα και το πήγε μέχρι τέλους) που έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο και μακάρι να συνεχίσει έτσι!

Πάμε, λοιπόν, να σχολιάσουμε αλλά και να καταγράψουμε κάποια δεδομένα, προσθέτοντας και σημαντικές πληροφορίες, όσον αφορά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το Τριφύλλι στο σήμερα.

Ιωαννίδης και Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ για να κάνει κάτοικο Λισαβώνας τον Φώτη Ιωαννίδη, είναι δεδομένο πως υπάρχουν επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους αλλά στα λεφτά που αναφέρουν οι συνάδελφοι από την Πορτογαλία, δεν μπορεί να προκύψει deal. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πώληση του Χάρντερ είτε στη Ρεν είτε στη Μίλαν.

Αν αυτό συμβεί, τότε τα ''λιοντάρια'' καλούνται να πλησιάσουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης στο 30% για να αυξηθούν οι πιθανότητες. Μία σούπερ αξιόπιστη πηγή από την Πορτογαλία, ανέφερε το πρωί πως ο τεχνικός διευθυντής της Σπόρτινγκ, Mπερνάντο Παλμέιρο, δήλωνε σίγουρος για άμεση επίτευξη της συμφωνίας. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.

Το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο αλλά επαναλαμβάνουμε, πρέπει πρώτα να πουληθεί ο Χάρντερ, αλλιώς η Σπόρτινγκ αντικαταστάτη του Γιόκερες έχει ήδη αποκτήσει. Tον Λουίς Σουάρες από την Αλμερία αντί 22.2 εκατομμυρίων ευρώ.

Tα παραπάνω ήταν το ρεπορτάζ. Ποιά είναι η ταπεινή μας άποψη, ίδια εδώ και αρκετό καιρό; Σε ένα ποσό άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός καλό θα ήταν να ανάψει το... πράσινο φως, έχοντας προφανώς, προφανέστατα φροντίσει να αντικαταστήσει το κενό, με κάποιον σέντερ φορ εξίσου σημαντικό, επιδραστικό με τον Έλληνα στράικερ που μοιάζει έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του, να κάνει το επόμενο βήμα, παίζοντας σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο και φυσικά στο Champions League.

Ψάχνει σεσημασμένους σκόρερ

Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει προεργασία και θα πρέπει να δείξει ετοιμότητα, αντανακλαστικά και να κάνει μία τοπ επιλογή για την κορυφή της επίθεσης αν πουληθεί ο Ιωαννίδης.

Υπάρχει ένα όμορφο ποδοσφαιρικό ρητό που αναφέρει το εξής: Λάθος επιλογή συζύγου μπορείς να κάνεις, τερματοφύλακα και φορ απαγορεύεται. Από την φυγή του Μάρκους Μπεργκ και μετά, αρκετοί έπαιξαν στο ''9'' του Τριφυλλιού, αρκετοί από αυτούς είχαν κι έχουν σπουδαία χαρακτηριστικά αλλά κανείς δεν ήταν killer. Παίκτης που την μισή ευκαιρία, θα στην κάνει γκολ.

Αν δεν πουληθεί ο Ιωαννίδης, θα αποκτηθεί ένας σέντερ φορ, για ποιοτική αναβάθμιση της θέσης αντί του Γερεμέγεφ. Αν πουληθεί, ο στόχος είναι να αποκτηθούν δύο.

Οι ''πράσινοι'' κινούνται στην αγορά και ψάχνουν σεσημασμένους σκόρερ. Ποδοσφαιριστές δηλαδή με αυτό που λέμε ''νούμερα'' στο σκοράρισμα. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και το λογικό. Μετά την περσινή σεζόν με τα ελάχιστα τέρματα από τους σέντερ φορ και το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου φέτος, ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ανάγκη να βάλει τουλάχιστον ένα... κανόνι στο ρόστερ του. Και δεν πειράζει, ας μην είναι τόσο ολοκληρωμένος στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού.

Για να δούμε...

Ρενάτο: Βλέποντας μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από το ρίσκο

Να πούμε/γράψουμε και δύο λόγια για τον Ρενάτο Σάντσες. Θα ήταν εκτός ποδοσφαιρικής πραγματικότητας αν δεν καταγράφαμε το ρίσκο της κίνησης αυτής. Όταν φέρνεις παίκτη που δύο χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από μυϊκούς τραυματισμούς, το ξέρεις κι εσύ ο ίδιος πως ρισκάρεις.

Ο Παναθηναϊκός είδε μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από αυτό το στοίχημα, ποντάροντας πως παίζοντας ξανά για τον ποδοσφαιρικό του πατέρα, τον Ρουί Βιτόρια, ο 28χρονος άσος θα καταφέρει να κάνει restart. Το κλαμπ έβαλε τις ασφαλιστικές του ''δικλίδες'' και προχώρησε.

Κάποια χρόνια πίσω ήταν εκ των κορυφαίων κεντρικών χαφ στον πλανήτη, αν είναι υγιής, η λογική λέει πως θα κάνει διαφορά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η αξιοποίηση του Σάντσες είναι ζήτημα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τμήματος όχι μόνο αθλητικό.

Δηλαδή να δημιουργηθούν οι συνθήκες, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες και ο διεθνής άσος να είναι διαθέσιμος σε πολλά περισσότερα παιχνίδια από αυτά που έπαιξε πέρσι. Άπαντες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε αυτό το ''στοίχημα'' να κερδηθεί και ο σύλλογος να βγει κερδισμένος, με πολλαπλά οφέλη.

Η ερώτηση, βέβαια, είναι ''και τι κάνεις αν δεν σου βγει''; Στο ''8'' υπάρχει ο Τσέριν, ο Μπρέγκου που τον πιστεύει πολύ ο Βιτόρια και να δούμε τα χαρακτηριστικά του χαφ που θα έρθει, θα μπορούσαν να ''κουμπώνουν'' και στο ''8''. Υπάρχει πάντα και ο Ιανουάριος. Ίσως να ήταν πιο safe ακόμη μια κίνηση στα χαφ, από την άλλη, βέβαια, υπάρχει ''θέμα'' με την ευρωπαϊκή λίστα, κανείς δεν είναι χαρούμενος να μένει εκτός.

Ο χρόνος θα δείξει.



Υπόθεση Ταμπόρδα



O Παναθηναϊκός το θέμα του ''10'' το άφησε για την τελευταία εβδομάδα, περιμένοντας για πάρα πολύ καιρό τον Αζεντίν Ουναϊ που σε απλά ελληνικά, μέχρι και σήμερα, δεν ξέρει τι θέλει.

Μέσα στο καλοκαίρι οι επιθυμίες του άλλαξαν αρκετές φορές, τώρα προσδοκά κάτι από την Ισπανία, σε αυτή την γωνιά πιστεύουμε πως όταν είσαι ελληνικό κλαμπ και καλείσαι να βγάλεις 8-10 εκατομμύρια ευρώ από ταμεία σου, δεν μπορείς να το κάνεις για κάποιον που η συμπεριφορά του σου δημιουργεί ερωτηματικά και αμφιβολίες. Ακόμη και όταν ήταν στο κλαμπ(Γενάρης 2025). Όσο παιχταράς και αν είναι. Μιλάμε για πολύ, πάρα πολύ μεγάλα ποσά, ώστε να ρισκάρεις ακόμη και το παραμικρό. Στη ζωή βέβαια και στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ...

Κάπως έτσι, ο Βισέντε Ταμπόρδα έγινε η πρώτη επιλογή. Ο παίκτης θέλει διακαώς να φορέσει τα πράσινα, έχει συμφωνήσει καιρό τώρα, η Πλασέντε θα πάρει ένα ποσό για το υπόλοιπο του δανεισμού από την Μπόκα, η οποία αναφέρουν στην Αργεντινή πως είναι ικανοποιημένη από την πρόταση του ελληνικού συλλόγου.

Αγορά παίκτη από την Αργεντινή και άμεσες εξελίξεις είναι πράγματα που δεν πάνε μαζί. Για αυτό έχει τραβήξει η ιστορία, στη Μπόκα λειτουργούν με τους δικούς τους ρυθμούς αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο και βιάζεται. Οκτώ μέρες έμειναν.

Το πιο σημαντικό ματς του καλοκαιριού

Σημαντικά τα παραπάνω αλλά το πιο σημαντικό της εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό είναι να αποκλείσει την Σαμσουνσπόρ και να παίξει στη League phase του Europa League, εξασφαλίζοντας πολύ μεγαλύτερα έσοδα σε σχέση με το Conference League.

Ο ευρωπαϊκός δρόμος του Τριφυλλιού ήταν πάρα πολύ δύσκολος αυτό το καλοκαίρι (Ρέιντζερς, αισχρές διαιτησίες, Σαχτάρ) αλλά βάσει εικόνας και πρόκρισης επί των Ουκρανών το πρόσημο είναι θετικό. Μπορεί και πρέπει να γίνει ακόμη πιο θετικό, πετώντας εκτός τους Τούρκους το βράδυ της Πέμπτης.