Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, υπάρχει κινητικότητα στις μεγάλες ιταλικές ομάδες για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Οι Ιταλοί... λιγουρεύονται τον Βαγγέλη Παυλίδη και είναι έτοιμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για χάρη του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλη ιταλική ομάδα για τον 26χρονο σέντερ φορ και δεν αποκλείται το ενδεχόμενο deal να κλείσει εντός της εβδομάδας. Υπενθυμίζουμε πως το μεταγραφικό παράθυρο στη Serie A λήγει την 1η Σεπτέμβρη.

Μάλιστα, παρ'ότι ο Παυλίδης έχει ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ, η Μπενφίκα ενδέχεται να... ικανοποιηθεί και με λιγότερα χρήματα και το ποσό της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό φυσικά θα τον κάνει τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Ο Παυλίδης πήρε μεταγραφή με 18 εκατομμύρια ευρώ από την Άλκμααρ στην Μπενφίκα πριν έναν χρόνο και... εκτοξεύτηκε, ζώντας σπουδαίες βραδιές όπως αυτή του χατ τρικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Champions League και φυσικά αυτή της ντοπιέτας μέσα στο Λονδίνο για τη σπουδαία νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Αγγλία.

Σε 63 ματς με τη φανέλα των Λουζιτανών μετρά 32 γκολ και 13 ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βαρόμετρα της επίθεσής τους. Ίσως όμως το μέλλον να τον βρει όχι στην Πορτογαλία, αλλά στην Ιταλία...