Την απόκτηση του Πέρβις Εστουπινιάν ως... αντι-Ερναντέζ ανακοίνωσε η Μίλαν. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Μπράιτον για τον αριστερό μπακ από το Εκουαδόρ.

Από τον Τεό Ερναντέζ στον Πέρβις Εστουπινιάν η Μίλαν. Οι Ροσονέρι, μετά τους Ρίτσι και Μόντριτς, ολοκλήρωσαν την τρίτη φετινή τους μεταγραφή, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Εστουπινιάν.

Dream come true 🇪🇨



Estupiñan’s first interview in Rossonero 🔴⚫ #WelcomeEstupiñan