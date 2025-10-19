Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Που θα δείτε το ντέρμπι στο «Άνφιλντ« και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης
Η 8η αγωνιστική της Premier League συνεχίζεται σήμερα,Κυριακή (19/10), με δύο αγώνες με το ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» (18:00, Nova Sports Premier League) να είναι εκείνο που ξεχωρίζει. Νωρίτερα στις 16:00 η Τότεναμ υποδέχεται στο Λονδίνο την Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League).
Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης και τη Serie A, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Μίλαν με τη Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 2) και της Αταλάντα με τη Λάτσιο (19:00, Cosmote Sport 2). Στη Bundesliga η Φράιμπουργκ αγωνίζεται στις 16:30 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3) και λίγο αργότερα στις 18:30 η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ (Nova Sports 2).
Στην Ισπανία και τη La Liga ξεχωρίζει το μαδριλένικο ντέρμπι ανάμεσα στη Χετάφε και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1), ενώ νωρίτερα στις 15:00 η νεοφώτιστη Έλτσε θα φιλοξενήσει στη έδρα της την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (Nova Sports Start).
Οι μεταδόσεις της ημέρας στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
- Κόμο - Γιουβέντους (13:30, Cosmote Sport 2)
- Έλτσε - Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00, Nova Sports Start)
- Τότεναμ - Άστον Βίλα (16:00, Nova Sports Premier League)
- Τζένοα - Πάρμα (16:00, Cosmote Sport 3)
- Κάλιαρι - Μπολόνια (16:00, Cosmote Sport 2)
- Φράιμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Nova Sports 3)
- Θέλτα - Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15, Nova Sports 1)
- Ζανκτ Πάουλι - Χόφενχαϊμ (18:30, Nova Sports 2)
- Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00, Nova Sports Premier League)
- Αταλάντα - Λάτσιο (19:00, Cosmote Sport 2)
- Λεβάντε - Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30, Nova Sports 1)
- Μίλαν - Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
