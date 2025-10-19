Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (19/10) αγώνων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η 8η αγωνιστική της Premier League συνεχίζεται σήμερα,Κυριακή (19/10), με δύο αγώνες με το ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» (18:00, Nova Sports Premier League) να είναι εκείνο που ξεχωρίζει. Νωρίτερα στις 16:00 η Τότεναμ υποδέχεται στο Λονδίνο την Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης και τη Serie A, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Μίλαν με τη Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 2) και της Αταλάντα με τη Λάτσιο (19:00, Cosmote Sport 2). Στη Bundesliga η Φράιμπουργκ αγωνίζεται στις 16:30 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3) και λίγο αργότερα στις 18:30 η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ (Nova Sports 2).

Στην Ισπανία και τη La Liga ξεχωρίζει το μαδριλένικο ντέρμπι ανάμεσα στη Χετάφε και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1), ενώ νωρίτερα στις 15:00 η νεοφώτιστη Έλτσε θα φιλοξενήσει στη έδρα της την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (Nova Sports Start).

Οι μεταδόσεις της ημέρας στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης