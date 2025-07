Τους λόγους πίσω από την απόφασή του να φορέσει τη φανέλα της Νάπολι αποκάλυψε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως παίκτης των Παρτενοπέι.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ανακοίνωνε πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρούσε από την Μάντσεστερ Σίτι, μία δεκαετία μετά την άφιξή του στους Citizens.

Στις αρχές του καλοκαιριού, έχοντας μείνει ελεύθερος, η Νάπολι επισημοποίησε την «βόμβα» με την ανακοίνωση της μεταγραφής του 34χρονου Βέλγου, ο οποίος πλέον είναι έτοιμος για τη νέα μεγάλη πρόκληση της καριέρας του στα γήπεδα της Serie A.

Στην πρώτη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Ντε Μπρόινε μίλησε μεταξύ άλλων και για τους λόγους που των ώθησαν τελικά να επιλέξει τη Νάπολι.

«Ανταγωνιστικά, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να βρίσκεσαι. Προφανώς και είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει στην Αγγλία, αλλά είναι παράλληλα συναρπαστικό. Ένιωσα ότι ακόμη μου είχε απομείνει κίνητρο, έχω ακόμη ποιότητα και μπορώ να κάνω πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Η Νάπολι ήταν μία πολύ καλή επιλογή, το καλύτερο μέρος να έρθω.

Ο κύριος λόγος για εμένα ήταν ότι ήθελα να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Πήρα την απόφαση να φύγω από την Αγγλία έχοντας κάνει ό,τι έκανα. Για μια ζωή θα είμαι παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι!

Είδα το πρότζεκτ που μου παρουσίασε η Νάπολι, κατάλαβα ότι θέλουν να επενδύσουν στον σύλλογο και να βελτιωθούν. Σε όλα τα επίπεδα, η Νάπολι ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να πάρω».

