Εκλεισε στην Μπολόνια ο Ιμόμπιλε

Επειτα από ένα χρόνο στην Τουρκία και την Μπεσίκτας, ο Τσίρο Ιμόμπιλε επιστρέφει στη Serie A, αυτή τη φορά για την Μπολόνια. Ο Ιταλός επιθετικός έλυσε το συμβόλαιό του με τους Αετούς, τα βρήκε σε όλα με τους «Ροσομπλού» και τις επόμενες ώρες θα υπογράψει συνεργασία ενός έτους. Θυμίζουμε, πως την περσινή σεζόν με την Μπεσίκτας σε 41 εμφανίσεις πέτυχε 19 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ. Στην Μπολόνια αναμένεται να συνεχίσει και ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από το Τορόντο.

Ciro Immobile to Bologna, here we go! Deal in place as Immobile will now terminate his contract at Besiktas.



Immobile will sign 1 year deal plus option for +1 season at Bologna.



🇮🇹 Federico Bernardeschi will also sign for Bologna, as exclusively revealed yesterday. pic.twitter.com/kWR4P2nV2U