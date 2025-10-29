Ίντερ - Φιορεντίνα 3-0: Αντίδραση και τριάρα!
H Iντερ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Νάπολι, επικράτησε 3-0 της Φιορεντίνα στο Μιλάνο και βρέθηκε στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας. Οι Νερατζούρι ήταν καλύτεροι, είχαν τον έλεγχο και πήραν αυτό που ήθελαν με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη. Στο 66ο λεπτό ο Τσαλχάνογλου άνοιξε το σκορ, ενώ στο 71΄ ο Σούσιτς σημείωσε το 2-0. Στο 86ο λεπτό ο Βίτι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, οι Βιόλα έμειναν με δέκα παίκτες και δυο λεπτά αργότερα ο Τσαλχάνογλου από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το 3-0.
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς της Μπολόνια με την Τορίνο. Ο Λυκογιάννης ήταν βασικός, ήταν στους κορυφαίους των Ροσομπλού, ωστόσο η ομάδα του δεν μπόρεσε να γίνει ουσιαστική και να πάρει μια σημαντική νίκη. Ετσι, έμεινε στην 6η θέση, με την Τορίνο να βρίσκεται στην 11η.
Με κορυφαίο τον Μπονατσόλι, η Κρεμονέζε επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Τζένοα και πήρε βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, οι Γενοβέζοι έμειναν στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς νίκη. Ο Μπονατσόλι άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό και στο 49ο διαμόρφωσε το 2-0.
