Η Σαμπντόρια κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Serie B αποφεύγοντας έναν ιστορικό υποβιβασμό. Έναν μήνα πριν, το φως στην άκρη του τούνελ ήταν θαμπό, όμως οι Γενοβέζοι δεν έπεσαν τελικά στον... γκρεμό.

Από την... κόλαση του υποβιβασμού στη Serie C, στον «παράδεισο» της παραμονής στη Serie B βρέθηκε η Σαμπντόρια που ζει έναν έντονο τελευταίο μήνα, με ευτυχές ωστόσο φινάλε.

Η ρεβάνς απέναντι στη Σαλερνιτάνα έληξε άδοξα, αφού το ματς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω των επεισοδίων που οδήγησαν σε οριστική διακοπή, αλλά η Σαμπντόρια πήρε τη νίκη στα χαρτιά (0-3) και μαζί την παραμονή της στην Serie B. Γλιτώνοντας παράλληλα από έναν ιστορικό υποβιβασμό.

Στις 13 Μαΐου, το τελικό 0-0 απέναντι στη Γιούβε Στάμπια σηματοδότησε την «πτώση» της Σαμπντόρια στην Serie C, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες.

Μία παρατυπία τις πληρωμές της Μπρέσια έδωσε ελπίδα στους Γενοβέζους, αφού η πρώτη τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών, απόφαση που δεν άλλαξε ούτε κατόπιν έφεσης, και υποβιβάστηκε (μαζί με τις Τσιταντέλα και Κοζέντσα). Ακολούθησε ένα... ντόμινο, αφού η Φροζινόνε πήρε εισιτήριο παραμονής και η Σαλερνιτάνα κλήθηκε να παίξει play offs παραμονής με την Σαμπντόρια.

Έτσι, η μοίρα της ιστορικής Σαμπντόρια θα καθοριζόταν από την δική της απόδοση. Στο πρώτο ματς της σειράς, επικράτησε 2-0 παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα για τη σωτηρία της. Στη ρεβάνς της περασμένης Κυριακής (22/06), η παραμονή της πήρε και επίσημη μορφή, έστω και επεισοδιακά.

Tension & chaos in stands amid Salernitana’s Serie B playoff v Sampdoria.



It was suspended after 65 mins with Samp leading 2-0 on night (4-0 agg) as chairs were thrown onto field.



Salernitana set for relegation to Serie C, with Samp to stay in 2nd tier.pic.twitter.com/u4lQ7Glu8e