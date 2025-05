Σεισμός στη Serie B, ελπίδα σωτηρίας για Σαμπντόρια!

Απίθανα πράγματα στην Ιταλία, αφού μια παρατυπία στις πληρωμές της Μπρέσια φέρνει τον υποβιβασμό της και δίνει ελπίδα παραμονής στη Σαμπντόρια.

Σεισμός στην Ιταλία, αφού σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport η Μπρέσια θα τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών και θα υποβιβαστεί στη Serie B. Μια παρατυπία στις πληρωμές, αλλά και στις εισφορές ρίχνουν στον… γκρεμό τον ιστορικό σύλλογο και παράλληλα δίνουν ελπίδα παραμονής στη Σαμπντόρια, η οποία πριν λίγες ημέρες υποβιβάστηκε. Ειδικότερα, η Μπρέσια με το -4 θα πέσει στους 39 και μαζί με την Τσιταντέλα και την Κοζέντσα θα υποβιβαστούν. Η Φροζινόνε παίρνει εισιτήριο παραμονής και η Σαλερνιτάνα θα παίξει με τη Σαμπντόρια σε πλέι οφ σωτηρίας. Ολοι περιμένουν την επίσημη απόφαση και φυσικά το αυριανό ματς της Σαλερνιτάνα με την Φροζινόνε αναβάλλεται.

Sampdoria could be back from the dead… absolute insanity in Serie B:



Samp were officially relegated to Serie C but they MIGHT still have a chance of staying up.



Brescia are being penalized 4 points for an issue with paying wages back in February which means they're sent to…