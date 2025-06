Ο Ισπανός επιθετικός συνεχίζει τη σπουδαία καριέρα του, καθώς ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο με τους «Λατσιάλι» και θα συμπληρώσει -συνολικά- 6 σεζόν στην «αιώνια πόλη».

Η σπουδαία καριέρα του Πέδρο συνεχίζεται στη Ρώμη και τη Λάτσιο, αφού ο 37χρονος επιθετικός ανανέωσε για μια σεζόν τη συνεργασία του με την ομάδα που όπως όλα δείχνουν θα έχει στον πάγκο της τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο Ισπανός στράικερ που ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπαρτσελόνα και έγινε πασίγνωστος με την πρώτη ομάδα των Καταλανών, θα συνεχίσει για 5η σεζόν στους «Λατσιάλι», καθώς βρίσκεται εκεί από το 2021, όταν και μετακόμισε από τη «μισητή» αντίπαλο, Ρόμα.

Σε 176 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λάτσιο, ο Πέδρο έχει σκοράρει 34 φορές και έχει μοιράσει 17 ασίστ, χωρίς ωστόσο να πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο.

🐐The 𝐆𝐎𝐀𝐓 is still with us. 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣✍️



Qui la nota ufficiale ⤵️https://t.co/cAMsEnYIot#AvantiLazio pic.twitter.com/zwpwu55ofC