Ο Ιβάν Γιούριτς συμφώνησε να αναλάβει τα ηνία της Αταλάντα, υπογράφοντας με τους Μπεργκαμάσκι έως το 2027.

Η Αταλάντα εισέρχεται σε μία νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με τον Ιβάν Γιούριτς να είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο της. Ο Κροάτης τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, συν 500.000 ευρώ σε μπόνους, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Γιούριτς θεωρείται «μαθητής» του Γκασπερίνι, καθώς μοιράστηκαν αρκετά χρόνια ως παίκτης και προπονητής στην Τζένοα, ενώ ο 49χρονος αργότερα ακολούθησε τα προπονητικά του βήματα αναλαμβάνοντας το ρόλο του βοηθού του. Η σεζόν 2024-2025 ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Γιούριτς. Ξεκίνησε με μια αποτυχημένη πορεία στη Ρόμα ως διάδοχος του Ντε Ρόσι και κατέληξε σε μια καταστροφική εμπειρία στην Premier League με τη Σαουθάμπτον, όπου... τερμάτισε όλα τα αρνητικά ρεκόρ.

Τώρα τού δίνεται η ευκαιρία να κάνει ένα restart σε μια κορυφαία ιταλική ομάδα, που έχει υποχρεώσεις στο Champions League τη νέα σεζόν, αλλά και υψηλές προσδοκίες.

🚨⚫️🔵 Atalanta have agreed deal with Ivan Jurić to be appointed as new head coach, all done.



Contract until June 2027. @MatteMoretto 🤝 pic.twitter.com/LozV4BZkmM