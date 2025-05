Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Γιούργκεν Κλοπ έχει συμφωνήσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρόμα.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρόμα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της La Stampa, ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Τζιαλορόσι, διαδεχόμενος τον Κλάουντιο Ρανιέρι.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ήδη κλείσει, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση που του έγινε το βράδυ της Κυριακής (18/5).

Ο Κλοπ φέρεται να είχε προηγουμένως δώσει τον λόγο του σε άλλο σύλλογο, η συγκεκριμένη συμφωνία όμως δεν προχώρησε λόγω αλλαγών στη διοίκηση. Όταν το αυτό το σενάριο «κατέρρευσε», ο Γερμανός είπε τελικά το «ναι» στη Ρόμα.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Κλοπ έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ρεάλ Μαδρίτης πριν καταλήξουν στον Τσάμπι Αλόνσο. Ο άλλοτε κόουτς της Λίβερπουλ φαίνεται να έιναι δυσαρεστημένος από τη θέση που έχει αναλάβει στον όμιλο της Red Bull και δεν θα απέκλειε το να επιστρέψει στην προπονητική, όμως τα σενάρια αυτά δεν είναι επιβεβαιωμένα από τον ίδιο.

