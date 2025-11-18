Δημοσίευμα του Tuttomercato αναφέρει πως ο Σερραίος αριστερός μπακ δύσκολα θα παραμείνει στην Αιώνια Πόλη, καθώς δεν έχει πείσει τον Γκασπερίνι.

Δύσκολο βλέπουν το ενδεχόμενο παραμονής του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα οι Ιταλοί. Ο Έλληνας αριστερός μπακ, που είναι δανεικός από τη Λίβερπουλ στους «Τζαλορόσι» έως το τέλος της σεζόν, φαίνεται πως δεν έχει κερδίσει τους ανθρώπους της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tuttomercato, ο «Τσίμι» δεν έχει πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι πως αξίζει να παραμείνει στον σύλλογο πέραν του καλοκαιριού, δηλαδή η Ρόμα να μπει στη διαδικασία να πληρώσει τους Άγγλους για να τον κάνει δικό της.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το ενδεχόμενο η ιταλική ομάδα να θελήσει να τον κρατήσει, μοιάζει τη δεδομένη στιγμή, απίθανο. Την τρέχουσα σεζόν, ο 29χρονος μετράει 8 συμμετοχές σε Serie A και Europa League με 367' και μια ασίστ.

Αναλυτικά:

«Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει πείσει απόλυτα τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρώμη, η οποία διήρκησε δυόμισι μήνες. Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος έφτασε στα τέλη Αυγούστου, αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, αλλά η συνέχιση της δέσμευσής του φαίνεται απίθανη, εκτός αν υπάρξει σαφής ανάκαμψη τις επόμενες εβδομάδες».